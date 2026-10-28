El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) -recientemente reelecto- e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, llegará este jueves 29 y viernes 30 de octubre a las localidades de Ramallo, San Nicolás y San Pedro, en una nueva visita a la Segunda Sección electoral de la Provincia.

Al igual que la agenda de las últimas recorridas, el presidente de la FAM mantendrá reuniones con intendentes, visitará espacios emblemáticos de las distintas ciudades, y “seguirá profundizando el camino del consenso y el diálogo a nivel provincial de cara al año 2027”, señalaron en un comunicado.

Durante los últimos meses visitó las ciudades de Chivilcoy, Alberti, Mechita, Bragado, Saladillo, Mar Chiquita, Coronel Suárez, y Ramallo, entre otras.

A su vez, Fernando Espinoza participó activamente de los plenarios del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), liderado por el gobernador Axel Kicillof, y acompañó la iniciativa de construir junto a los diferentes sectores una plataforma electoral que represente a la totalidad de las argentinas y argentinos.

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Durante los plenarios del MDF, Fernando Espinoza había expresado la necesidad de estar: “en cada pueblo, cada ciudad y cada municipio para escuchar, aprender, corregir los errores, y organizar juntos la esperanza de las y los bonaerenses”. En ese sentido, profundizó la agenda por las diferentes secciones electorales, recorriendo fábricas, empresas, escuelas técnicas, y conversando con productores locales, docentes, comerciantes, trabajadores y jóvenes.

El pasado 17 de octubre, en el Día de la Lealtad Peronista, Axel Kicillof y Fernando Espinoza encabezaron el masivo acto en la Capital Nacional del Peronismo, La Matanza, con más de 20 mil presentes. Durante el multitudinario encuentro, el Intendente y el Gobernador coincidieron en que el pueblo argentino necesita un cambio de rumbo económico y social urgente, así como también, en palabras de Fernando Espinoza, que “está renaciendo un nuevo peronismo adaptado a los sueños de las nuevas generaciones”.

La agenda de Fernando Espinoza por el interior bonaerense seguirá extendiéndose por la Provincia de Buenos Aires con la principal finalidad de construir “una Argentina con sueldos y jubilaciones dignas, donde el campo, las PyMEs y la industria generen producción, progreso y el verdadero impulso que necesitan nuestras economías regionales”, tal como lo explicó Fernando Espinoza en su visita a Saladillo, donde concluyó: “No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria, no hay Argentina posible sin solidaridad y sin sueños colectivos”.