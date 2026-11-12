“El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio para miles de familias argentinas”, afirmó el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, durante su recorrida por Mar del Plata, en la Quinta Sección Electoral.

La visita forma parte de la agenda que el dirigente desarrolla por la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad, Espinoza se reunió con representantes de los sectores textil, hotelero y pesquero, con trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También encabezó un encuentro con la comunidad, donde mujeres, jóvenes y vecinos expusieron la realidad de sus barrios y los problemas que enfrentan.

En ese marco, el presidente de la FAM advirtió sobre la situación de los tres motores productivos de la ciudad (la industria pesquera, la textil y el turismo) y sintetizó: “La Argentina de Milei es un combo letal: baja el consumo, aumentan las tarifas, los costos fijos y no hay ventas”, sostuvo.

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"No hay reservas para el verano"

Al conocer el impacto de la crisis económica en la actividad turística, Espinoza afirmó: “La ocupación hotelera bajó un 50%”, sin precisar el período de comparación. Y agregó: “Estamos a principios de noviembre y no hay reservas para el verano”.

La industria textil, “en caída libre”

En Centomo, una empresa familiar de indumentaria con más de 40 años de historia, el titular de la FAM conversó con Roberta, su dueña. Luego, sobre el sector, planteó: “La industria textil, que es la segunda más importante de Mar del Plata, hoy está en caída libre. De cada 10 máquinas, siete están paradas porque no hay trabajo. Cada 5 locales, uno está cerrado. La rentabilidad cayó y las ventas bajaron más del 50%”.

La pesca y el reclamo del SOMU

Tras dialogar con trabajadores portuarios, Espinoza visitó Solimeno congelados, de Luis Solimeno e hijos, una empresa familiar líder del sector pesquero con más de 80 años de trayectoria, 850 empleadas y empleados, 10 buques y una comercialización de 30 mil toneladas por año. Allí, el dirigente expresó: “La industria pesquera de Mar del Plata, que llegó a representar el 50% de su producto bruto, hoy bajó al 30% como consecuencia de las políticas económicas de Milei”.

En tanto, en la reunión con el SOMU, los trabajadores portuarios le plantearon la situación que atraviesa la industria. Sobre la competencia del sector, Espinoza resaltó: “No hay posibilidad de competir por la apertura de las importaciones que genera el gobierno y con las facilidades de permisos de pesca que Milei les está dando a barcos de bandera extranjera”.

Una de las ciudades “más castigadas”

El presidente de la FAM también se refirió al mercado laboral local: “Todo esto hace que Mar del Plata sea una de las ciudades más castigadas por Milei y actualmente sea la ciudad de la Argentina con más desempleo, después de Rosario. Mar del Plata tiene 9,9% de desempleo, dos puntos más que el promedio en Argentina”, explicó.

Por su parte, Debora Giorgi, quien participó de la visita junto a Espinoza, describió lo que encontraron en la ciudad: “Estamos junto a Fernando Espinoza en una visita muy importante a Mar del Plata y nos encontramos con un panorama desolador: comercios vacíos, persianas bajas e infinidad de locales en alquiler a pocas semanas del inicio de la temporada”, resaltó.

Presupuesto y salarios en la UTN

En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Mar del Plata, el titular de la FAM conversó con autoridades que alertaron sobre el 40% menos de presupuesto con el que cuentan y sobre los sueldos de los docentes universitarios, que “están por el piso”. Sobre la casa de estudios, Espinoza destacó: “Una Universidad que es un ejemplo, porque sabe interpretar qué necesita Mar del Plata y genera las carreras que necesita la región”.

“Hay una Argentina post Milei”

Al finalizar su agenda en la ciudad, el dirigente planteó: “A pesar de todo esto, hay una Argentina post Milei”. Y sostuvo: “Estamos generando un ida y vuelta con cada sector productivo de la provincia de Buenos Aires, traemos nuevas ideas, escuchamos sus propuestas y, entre todos, vamos a generar un nuevo plan de gobierno”.

En ese sentido, Espinoza convocó a construir “un gran frente electoral” y enfatizó: “Convocamos a todos los sectores de la sociedad: productivos, del trabajo, de la cultura, de la educación, radicales, nacionalistas, socialistas, vecinalistas, a los arrepentidos de Milei y a la Argentina de a pie”.

Por último, el presidente de la FAM agregó: “Vamos por una Argentina unida y por un nuevo peronismo que abrace los sueños y las demandas de las nuevas generaciones, de nuestra juventud, y de cada argentina y argentino. Vamos por esa nueva Argentina”.