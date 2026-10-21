El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, respondió al presidente Javier Milei, quien negó que los argentinos no lleguen a fin de mes con sus ingresos.

Los dichos de Milei se dieron durante el discurso de apertura de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, en Neuquén. “Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen 10 días sin comer y sin beber?”, se preguntó Milei, quien incluso se burló de esa realidad.

La respuesta del jefe comunal de La Matanza apuntó a la trayectoria personal del Presidente y a la situación económica de las familias argentinas.

“Usted se burla de lo que ignora”

Espinoza abrió su mensaje con una frase dirigida al mandatario: “Presidente Milei, usted se burla de lo que ignora”. Y agregó: “No llegar a fin de mes es una dura y triste realidad que usted jamás entenderá, porque es evidente que nunca en su vida estuvo ni cerca de alguien que no fuera poderoso o no tuviera el tema económico totalmente solucionado. Está claro que usted tuvo todo servido siempre”, expresó el titular de la FAM.

Puede interesarte

Qué significa no llegar a fin de mes

Para describir esa situación, el presidente de la FAM planteó una serie de escenas cotidianas. “No llegar a fin de mes es irse a dormir con un mate y un pedazo de pan en el estómago para que coman sus hijos y es no poderse dormir pensando a quién pedirle ayuda mañana para el alquiler que se vence. Es crecer viendo a papá y mamá angustiados haciendo números que nunca dan”, sostuvo.

Espinoza también se refirió a los recortes en la comida y el transporte: “No llegar a fin de mes es comer fideos sin carne o sólo arroz los últimos 10 días. Es decir ‘no puedo’ a cosas que usted, que lo tuvo todo, nunca entendería. Es caminar 40 cuadras para ahorrar un colectivo”, resaltó. Y añadió: “Es endeudarse con la tarjeta de crédito para comprar comida. Es pedir un préstamo para pagar la luz”.

“El llanto ahogado, para que nadie se entere”

Espinoza también se refirió a la situación que, según planteó, atraviesan millones de argentinos: “No llegar a fin de mes es el llanto ahogado, para que nadie se entere, de una madre a solas en la cocina, porque le quedan 20 mil pesos para que su familia coma cinco días. Es un padre humillado cuando le dicen ‘no’ a un adelanto de sueldo que pidió en su trabajo”.

Además, enumeró las consecuencias sobre la vida cotidiana y las distintas etapas de la vida: “No llegar a fin de mes es el remedio que no se compra, la leche que no se toma, la carne que no se come, el abrigo que no se tiene, la angustia que no se va, la pobreza que agobia, una infancia marcada, una adolescencia sufrida, una juventud desesperanzada, una adultez triste”.

“La crueldad no es un mérito”

Hacia el cierre de su mensaje, Espinoza rechazó que el planteo sea una postura política y citó un porcentaje de la población: “No llegar a fin de mes no es una frase opositora, kuka, zurda, peronista, de periodistas que usted insulta. Es la triste realidad de más del 50 por ciento de los argentinos. La crueldad no es un mérito: es tener placer a partir del sufrimiento de los otros”, aseveró.