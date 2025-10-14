Federico Achával volvió a ubicarse en el podio de los intendentes con mejor imagen del Gran Buenos Aires, según el relevamiento de CB Consultora Opinión Pública correspondiente a octubre de 2025.

El estudio arrojó para el jefe comunal de Pilar un 62,5% de imagen positiva, mientras que su imagen negativa se ubicó en 32,2%.

En el primer lugar del ranking figura Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con 65,9% de imagen positiva y 29,8% negativa, mientras que en tercer puesto aparece Jaime Méndez (San Miguel), con 62,2% positiva y 34,3% negativa.

Del otro lado de la tabla se encuentran los intendentes con menor valoración positiva: Pablo Descalzo (Ituzaingó) con 43,2%, Damián Selci (Hurlingham) con 43,5% y Andrés Watson (Florencio Varela) con 45,8%, cuyas imágenes negativas son del 53,2%,, 52%, y 50,5% respectivamente.

El estudio también señaló variaciones mensuales significativas, como la suba de +6,3 puntos en la imagen de Jorge Ferraresi (Avellaneda) y la caída de -4,6 puntos en Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

La medición fue realizada entre el 3 y el 7 de octubre de 2025, con una muestra de 14.171 casos en los 24 municipios del conurbano bonaerense. El error muestral promedio informado es de ±3 a 4% por municipio. La encuesta utilizó metodología CAWI (online), con cuotas por sexo, edad, nivel educativo y geolocalización.