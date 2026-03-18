Federico Achával se mantiene entre los intendentes con mejor imagen del GBA, de acuerdo a un relevamiento que midió la percepción pública de los jefes comunales en los principales distritos del conurbano bonaerense.

El estudio, realizado por la consultora privada CB, posiciona al intendente de Pilar con un 60,8% de imagen positiva, frente a un 34,1% de imagen negativa, lo que arroja un diferencial favorable de +26,7 puntos, y lo posiciona en el tercer peldaño de 24 alcaldes. (Ver encuesta completa al pie de la nota)

Los intendentes con mejor imagen

En el ranking general, los primeros lugares muestran paridad entre varios jefes comunales. El listado es encabezado por Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con un 61,9% de imagen positiva y un diferencial de +27,8 puntos.

Puede interesarte

En segundo lugar se ubica Jaime Méndez (San Miguel), quien alcanza un 62,4% de apoyos frente a un 34,7% de rechazo, con un diferencial de +27,7.

En tanto, Achával aparece dentro del podio ampliado, consolidándose entre los dirigentes con mejor valoración del conurbano.

Detrás se posicionan Federico Otermín (Lomas de Zamora), con 59,3% de imagen positiva, y Fernando Gray (Esteban Echeverría), con 59,7% de apoyos, completando los principales puestos del ranking.

Los intendentes con peor imagen

En el extremo opuesto del relevamiento aparecen algunos jefes comunales con saldo negativo en su imagen.

Entre ellos se encuentra Gustavo Menéndez (Merlo), con un 42,1% de imagen positiva y un 54,4% de negativa.

También figuran Lucas Ghi (Morón), con 40,3% de valoración positiva frente a un 53,6% negativa, y Pablo Descalzo (Ituzaingó), quien cierra el listado con 40,5% de imagen positiva y un 57% de rechazo.

Cómo se hizo el estudio

El relevamiento se llevó a cabo entre el 6 y el 11 de marzo, sobre una población mayor de 16 años en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires.

La muestra total fue de 14.157 casos, con un promedio de entre 432 y 705 encuestados por distrito, y un margen de error estimado de entre 3% y 4%.