El intendente Federico Achával participó del acto de egreso de nuevos efectivos policiales, actividad encabezada por el gobernador Axel Kicillof.

Allí se le tomó juramento a la función policial de 1.547 nuevos oficiales que finalizaron su formación en la Escuela de Policía Juan Vucetich, evento del que también fue parte el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

“Hoy participamos junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso de un nuevo egreso de efectivos policiales que se suman a las tareas de prevención en toda la Provincia de Buenos Aires”, expuso el intendente de Pilar.

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“Creemos que la seguridad debe abordarse de manera integral. Por eso seguimos trabajando de forma articulada entre los municipios y la Provincia para profesionalizar a nuestros agentes y sumar más equipamiento y tecnología”, añadió el jefe comunal de Pilar.

Por su parte, Kicillof destacó que los graduados “van a recorrer nuestro territorio para combatir el delito y cuidar a los y las bonaerenses”.

“Estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos desde el primer día: invertimos en equipamiento, infraestructura y capacitación para transformar y devolverle el prestigio a nuestra Policía”, expuso el mandatario local.

Durante el acto, se realizó una muestra dinámica del Grupo de Prevención Motorizado, el equipo antidisturbios de Infantería, la brigada forestal y bomberos, entre otras divisiones, con despliegue de helicópteros, autobombas, canes y caballería.

“Estamos orgullosos de la profesionalización que logramos en nuestra policía, del trabajo articulado que realizan con cada uno de los 135 municipios y con la Justicia, y de la determinación que tienen para hacer cumplir la ley en el territorio”, expuso Alonso.

“A nivel nacional necesitamos que el Gobierno asuma sus responsabilidades y comience a actuar con firmeza y responsabilidad para combatir el narcotráfico”, agregó el ministro, en un acto en el que estuvieron presentes además el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el jefe de la Policía Provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el diputado provincial Mariano Cascallares; los intendentes de Ezeiza, Gastón Granados; de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Berisso, Fabián Cagliardi; su par de Moreno, Mariel Fernández; el dirigente Carlos Moreno; y el director de la Escuela Vucetich, Comisario Mayor Rino Liva.