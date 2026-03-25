El intendente de Pilar, Federico Achával, fue parte de la multitudinaria marcha que se realizó en la Plaza de Mayo con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El jefe comunal, a medio siglo del golpe cívico militar, se movilizó junto a un importante grupo de referentes y militantes de Pilar.

“A 50 años del golpe de estado el pueblo argentino se movilizó por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, expuso el mandatario local.

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“Ser conscientes de nuestra historia nos permite pensar el presente y proyectar el futuro que queremos para todas las generaciones de nuestro país”, agregó.

En ese marco, el intendente reclamó rechazar cualquier tipo de violencia y, por el contrario, buscar un país que integre a todos.

“Le decimos Nunca Más al terror y a la violencia y abrazamos la idea de una Argentina con respeto, inclusión y con oportunidades para todos”, concluyó.

“Plazas llenas de ‘Nunca Más’”

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también fue parte de la movilización, lugar desde donde señaló que “a 50 años del golpe, hoy las plazas de todo el país están más llenas que nunca”.

“Es una respuesta a un Gobierno que lleva adelante las mismas políticas económicas que impulsó la dictadura militar a través del terrorismo de Estado”, subrayó.

“Esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”, agregó Kicillof.