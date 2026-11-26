Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, recorrió la empresa New Bag SRL, en Morón, y advirtió por la situación que atraviesan las pymes de la provincia de Buenos Aires.

Lo hizo acompañado por el intendente de Morón, Lucas Ghi; la secretaria de Producción, Débora Giorgi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, y el dueño de la fábrica, Roberto Sabolcki.

Según explicaron, la recorrida se da en un escenario nacional con un riesgo país superior a los 1100 puntos, que desincentiva la producción y complica al sector industrial. La visita forma parte de una serie de recorridas que Espinoza realiza por ciudades bonaerenses, en esta oportunidad del conurbano, para conocer la realidad de las pymes y del sector productivo.

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"Industricidio"

“Seguimos recorriendo las ciudades de la provincia de Buenos Aires, el interior bonaerense y, en este caso, el Gran Buenos Aires, visitando esta empresa modelo que sigue funcionando a pesar del industricidio de Milei con nuestras PyMEs, que sufrimos permanentemente en nuestra provincia”, expresó Fernando Espinoza.

“Alrededor de 400 mil nuevos desocupados tiene la Argentina de Milei”, agregó el intendente de La Matanza.

Los costos fijos y la quiebra de empresas

“No es fácil sostener una empresa en un período de la Argentina como el que estamos atravesando, donde las empresas están cada día peor y nuestros empresarios ya no saben qué hacer”, indicó el presidente de la FAM.

“Tenemos empresarios que prácticamente entregan su vida para generar una pequeña o mediana empresa y hoy ven cómo se derrumban y terminan en la quiebra”, enfatizó Espinoza.

“Los costos fijos que hoy tienen nuestros empresarios están generando el quiebre de empresas, un desastre total, desesperanza y bronca. Pero estoy seguro de que vamos a salir adelante y vamos a cambiar esta historia”, afirmó el jefe comunal matancero.

La industria en el eje del desarrollo

Por su parte, el intendente de Morón resaltó el esfuerzo de las pymes para sostener el empleo.

“Es una alegría recibir a Fernando. Sabemos de su vocación por recorrer la provincia de Buenos Aires y atender la agenda de los intendentes de todo el país como presidente de la FAM”, expresó Lucas Ghi.

“La etapa que viene debe poner a la industria en el eje central del desarrollo de la Argentina, junto con empresas como New Bag, que producen, generan valor y empleo”, afirmó el jefe comunal de Morón.

Más de 100 empleados de tres distritos

En tanto, Roberto Sabolcki, dueño de New Bag SRL, señaló que los costos son cada vez más altos, que la demanda continúa cayendo y que las tarifas aumentaron un 1.000% en los últimos tres años.

“Cuando somos dueños de una PyME, somos dueños las 24 horas. Dejamos muchas horas acá, pero la mayor alegría es poder generar empleo. Hoy tenemos más de 100 empleados, de Morón, La Matanza y Moreno”, destacó el empresario.

El rumbo económico del país

“No queremos más una Argentina donde los profesionales no encuentren un trabajo para poder sobrevivir, donde los chicos no tengan un plato de comida y nuestros jubilados no lleguen a fin de mes”, sostuvo Fernando Espinoza, quien también se refirió al rumbo económico nacional.

“La Argentina que nos deja Milei es una Argentina donde los ricos cada día son más ricos, donde la clase media está desapareciendo y donde los trabajadores pasan a tener salarios de indigencia”, remarcó el titular de la FAM.

Un shock salarial

“Vamos por una Argentina donde tengamos un shock salarial, donde nuestros empresarios tengan la rentabilidad que se merecen. Vamos por esa nueva Argentina”, señaló Espinoza para finalizar.