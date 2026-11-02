El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, reclamó un “shock salarial” y la recuperación de las economías regionales, tras una gira por San Pedro, Ramallo y San Nicolás, en la Segunda Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Durante el recorrido, el dirigente advirtió sobre la fuerte caída del consumo y el impacto de los tarifazos, y pidió una recomposición urgente de los ingresos familiares. En ese marco, se refirió al rumbo político que propone: “Vamos a seguir organizando la esperanza, desde un nuevo peronismo que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones, escuchar, aprender, corregir los errores y pensar juntos las soluciones para cada sector productivo del país”, aseguró.

Según se informó sobre la gira, Espinoza mantuvo encuentros con la comunidad de cada una de las tres ciudades. Sobre el método de trabajo, sostuvo: “Caminar y mirarnos a los ojos con nuestras vecinas y vecinos es la mejor forma de gobernar, hay que escuchar de primera mano qué país quieren y sueñan los sectores agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos y productivos de la región”.

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Potenciar el protagonismo del interior bonaerense

Tras dialogar con pequeños y medianos productores, comerciantes y trabajadores, el jefe comunal planteó que la región debe ganar peso en el proyecto que impulsa: “Después de hablar con los pequeños y medianos productores, con los sectores de las economías regionales, con los comerciantes, con los trabajadores y las vecinas y vecinos, quedó claro que en la nueva Argentina que vamos a construir entre todos, hay que potenciar el protagonismo del interior bonaerense”.

Caída de ventas y aumento de costos

En San Pedro, Espinoza describió la situación de los productores locales y la de un merendero comunitario que visitó: “En San Pedro, la ciudad de los viveros, de los cítricos, las ventas cayeron, bajó la rentabilidad y aumentaron mucho los costos fijos, como la luz, el gas y el gasoil. También visitamos un merendero comunitario donde la demanda aumentó en más de un 100%. En definitiva, vimos las consecuencias del desastroso modelo de Milei que deja en la ruina a productores y trabajadores”, señaló Fernando Espinoza.

“La mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir”

Por su parte, en Ramallo, el titular de la FAM visitó un centro de jubilados: “En Ramallo, visitamos un centro de jubilados, nos contaron que el deterioro en la calidad de vida es generalizado”, sostuvo Fernando Espinoza y añadió: “Acá, en el interior productivo de la Provincia la mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. Hay que volver a inyectar dinero en los hogares”.

Subsidio al gas

En San Nicolás, Espinoza conversó con los feriantes que trabajan en las afueras de la Basílica del Santuario de la Virgen de San Nicolás, y relató lo que le transmitieron sobre la fecha patronal: “En el Santuario de la milagrosa Virgen de San Nicolás, conversamos con los feriantes que están en las afueras de la Basílica, y nos contaban que el último 25 de septiembre, que es el día de la Virgen de San Nicolás, hubo más visitantes pero las ventas cayeron en más de un 60%”, remarcó Fernando Espinoza.

En esa línea, resaltó que la ciudad “sufre las consecuencias de los mega tarifazos, después de que Milei la excluyera como Zona Fría. Les sacaron el subsidio de gas a más de 44 mil familias, lo que significa un aumento del 50% en las tarifas. Además cerraron más del 40% de los comercios de la zona”.

Espinoza también se refirió al panorama general que observó en el noreste bonaerense: “Lo que se nota claramente en esta región noreste de la provincia de Buenos Aires es el deterioro en la calidad de vida de las vecinas y vecinos a causa del plan económico de Milei, con los tarifazos, con la apertura indiscriminada de las importaciones, con el cierre de industrias, con el aumento de la desocupación y el crecimiento de las familias endeudadas y los jóvenes en mora”, describió Fernando Espinoza. “Es momento de construir con los hombres y mujeres de toda la provincia. Ellos son la fuerza pujante que mueve la economía”, destacó.

"Un gran frente electoral"

En tanto, en el cierre de su mensaje, el intendente planteó ampliar la convocatoria política: “Hay que abrir las puertas a otros sectores y construir un gran frente electoral que vaya más allá del peronismo”, resaltó Fernando Espinoza.

Y concluyó con una referencia al próximo período presidencial: “Seguiremos impulsando nuevas propuestas para una nueva Argentina, en la que, a partir del 10 de diciembre de 2027, vamos a tener un nuevo presidente y ese presidente es Axel Kicillof”.