Integrantes de organizaciones sociales realizaron un escrache al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La protesta tiene lugar en el ingreso al country Indio Cua de Exaltación de la Cruz donde se habría encontrado una vivienda perteneciente al funcionario que no estaría declarada.

En el sector de ingreso a la urbanización se concentraron los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular junto a diferentes organizaciones, quienes denunciaron que mientras el Gobierno Nacional “le quitaba la asistencia a los comedores comunitarios, los funcionarios se enriquecían”.

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La medida también se enmarcó en diferentes acciones que se llevaron adelante en la zona, como por ejemplo la realización de una clase pública universitaria en la puerta del departamento del barrio de Caballito también perteneciente a Adorni.

Nicolás Caropresi, coordinador nacional del MTE, expresó que la medida apunta a visibilizar la cruda situación que atraviesan los sectores populares y rechazó que mientras desde Nación “construyeron un escenario de persecución y criminalización de los sectores excluidos, ellos se estaban robando medio país, usando el avión presidencial para viajar a Estados Unidos en familia”.

La protesta también tuvo como objetivo cuestionar la decisión del Ministerio de Capital Humano que dará de baja el ingreso de 78 mil pesos correspondiente al Programa Volver al Trabajo. Según se informó, ese programa va a ser reemplazado por vouchers de capacitación.

“A muchos ese monto les parecerá una miseria pero para muchas familias esos 78 mil pesos son tres garrafas de gas, es la luz de un mes y conseguir carne con alguna oferta”, se quejó Caropresi.

El coordinador de MTE explicó. en diálogo con el programa Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9) que la idea de Capital Humano es “destinar esos 78 mil pesos de cada beneficiario a las empresas Sinteplast, Arcos Dorados y Metrogas para que los capaciten en atender al cliente en un Mc Donalds sin el aseguro de contratación, también capacitación para trabajos de pintura – algo que nuestros compañeros hacen con los ojos cerrados- y otro de una duración de 15 días en Metrogas denominado “invierno seguro” y que habla de la correcta ventilación en ambientes. Forman a la gente en cursos que no tienen ninguna salida laboral”, se quejó Caropresi.

Ante ese escenario, cerraron: “Vinimos a denunciar el hecho de corrupción que está a la vista de todos pero no vemos a la Justicia investigando qué hay detrás del enriquecimiento de este sujeto”.

“Nuestra idea no es joderle la vida a la gente que no tiene nada que ver con esto pero al mismo tiempo les pedimos que entiendan que venimos denunciando esta situación desde la llegada de este gobierno pero se nos cagaron de risa en la cara porque están haciendo un despilfarro terrible mientras están obligándonos a pasar hambre, a calcular cómo llega a fin de mes, a tomar deuda para pagar la luz”, cerró.

