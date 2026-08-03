Una encuesta de la consultora midió la intención de voto a gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre un grupo de dirigentes peronistas y ubicó a Federico Achával, intendente de Pilar, en el primer lugar, con el 21,8% de las preferencias. El relevamiento se realizó entre el 20 y el 22 de julio sobre 1.200 casos, en un momento en que el peronismo bonaerense comienza a discutir su reorganización interna de cara a 2027.

El sondeo

El cuestionario de La Tintorería consultó puntualmente: "De los siguientes candidatos, ¿A quién votaría en las próximas elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires?", sobre una lista acotada de dirigentes peronistas. Ahí, aparece el jefe comunal de Pilar encabezando las preferencias de los encuestados, con el 21,8% de los apoyos. (ENCUESTA COMPLETA AL PIE DE LA NOTA)

Una ventaja mínima sobre Alak

Detrás de Achával se ubicó el intendente de La Plata, Julio Alak, con el 20,4%, apenas 1,4 puntos por debajo. Más atrás aparecieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con el 15%, y el diputado Andrés "Cuervo" Larroque, con el 11,2%. El 31,6% de los consultados que se identifican con el peronismo no eligió a ninguno de los dirigentes evaluados, un porcentaje que superó al de cualquiera de los candidatos por separado.

El marco: sin reelección para Kicillof

La consulta se da en un contexto en que Axel Kicillof, gobernador bonaerense, no puede acceder a una nueva reelección por impedimento constitucional, lo que llevó al espacio a empezar a posicionar nombres para 2027. La medición no incluyó al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, ni al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dos dirigentes también mencionados en esa discusión.

El escenario general a gobernador

La misma encuesta relevó, en una pregunta separada, la intención de voto por espacio político: "Ahora pensando en las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, hoy ¿A que espacio político votaría?". Sin proyectar indecisos, el peronismo reunió el 38,8% frente al 32,5% de La Libertad Avanza. Con proyección de indecisos, el peronismo llegó al 44,7% y La Libertad Avanza al 37,5%.

Ficha técnica

El estudio se realizó sobre 1.200 casos mediante metodología IVR (respuesta de voz interactiva), con diseño muestral estratificado y cuotas por género y edad. El margen de error de referencia es de +/- 2,8 puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%. El universo relevado fueron ciudadanos mayores de 16 años en condiciones de votar en la Provincia de Buenos Aires.