El presidente Javier Milei lograría un 37,2% de adhesión si las elecciones generales de 2027 fuesen hoy, pero su núcleo duro baja hasta el 12,4% y la cantidad de votantes que rechazan un nuevo mandato llega a casi un 60%, según una encuesta conocida hoy.

La consultora Synopsis realizó un sondeo entre 1.585 casos a nivel nacional, que exploró la adhesión o rechazo de la ciudadanía respecto de Milei y una eventual reelección con un margen de error de +/- 2,4%.



El trabajo de campo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se asentó en principio en base a cuatro preguntas sobre el Gobierno: “Me gusta todo de Milei”, “No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor”, “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor”, y finalmente “No me gusta nada de Milei”.

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Los resultados arrojaron que “Me gusta todo de Milei”, es decir el núcleo duro que sigue al Presidente, se redujo hoy a un 12,4%, mientras que el segundo sector favorable, "No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor", alcanza a un 29,3%, con lo que se conforma un expectante 41,7%.



Sin embargo, en la vereda contraria “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor" suma un 8,2%, y el mayor rechazo al mandatario "No me gusta nada de Milei", obtiene un alto 49,5%. Ambas cifras sumadas alcanzan un rechazo del 57,7%.

En la consulta por continuidad o cambio, los resultados tampoco son buenos para el oficialismo. En el primer caso, un 33,8% se inclina por "darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país", contra un 61,5% que prefiere "buscar un cambio a lo que está ocurriendo en el país".

En cuanto a la disputa por fuerza política, el peronismo con un 32,9% le saca una pequeña ventaja a La Libertad Avanza que logra un 30,3%, mientras que a partir de allí se encolumnan la Izquierda con 9,6%, el PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y No sabe/No contesta 9,3%.

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