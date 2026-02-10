El informe de CB Global Data correspondiente a febrero de 2026 relevó la imagen positiva y negativa del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof en distintos municipios del Conurbano bonaerense. Los datos permiten observar comportamientos territoriales diferenciados, con desempeños dispares según el distrito y un escenario equilibrado en el caso de Pilar.

Los datos se presentan en rankings ordenados por imagen positiva, acompañados por los niveles de rechazo registrados en cada municipio. En términos generales, Axel Kicillof exhibe porcentajes más elevados de imagen positiva promedio en el Conurbano, mientras que Javier Milei acumula niveles de imagen negativa superiores en la mayoría de los distritos relevados.

Pilar: paridad en imagen positiva y rechazo mayoritario

En Pilar, los resultados muestran un escenario de paridad en la valoración favorable. Axel Kicillof registra una imagen positiva del 38,9%, mientras que Javier Milei alcanza el 39,1%, una diferencia mínima entre ambos dirigentes.

En cuanto a la imagen negativa, Milei presenta un rechazo del 51,5%, mientras que Kicillof alcanza el 55,8%. De este modo, ninguno de los dos logra un saldo positivo de imagen en el distrito, aunque el Presidente exhibe un nivel de rechazo levemente menor.

Estos valores ubican a Pilar dentro del grupo de municipios con comportamiento intermedio, lejos de los distritos con mejores registros para Kicillof y también de aquellos donde el rechazo a Milei resulta más pronunciado.

Los mejores registros de Kicillof en el Conurbano

El gobernador bonaerense presenta sus mejores niveles de imagen positiva en municipios del sur y oeste del Conurbano. Florencio Varela encabeza el ranking con un 52,8% de imagen positiva y 43,2% de negativa, seguido por La Matanza, donde alcanza un 50,9% de positiva y 46,3% de negativa.

Otros distritos con registros elevados para Kicillof son Almirante Brown (50,6% positiva, 45,2% negativa), Avellaneda (49,0% positiva, 48,7% negativa) y José C. Paz (48,7% positiva, 45,7% negativa). En estos municipios, si bien la imagen negativa es significativa, el gobernador conserva niveles de aprobación cercanos o superiores al 50%.

En el tramo medio del ranking aparecen distritos como Lomas de Zamora (46,4% positiva, 49,2% negativa), Lanús (43,6% positiva, 51,6% negativa) y San Fernando (43,5% positiva, 52,1% negativa).

La imagen de Milei: mejores números en el norte, alto rechazo generalizado

Javier Milei presenta sus mejores registros de imagen positiva en municipios del norte del Conurbano. Vicente López lidera su ranking con un 44,5% de imagen positiva y 48,6% de negativa, seguido por San Isidro (41,7% positiva, 49,2% negativa) y San Fernando (40,9% positiva, 53,7% negativa).

En San Miguel, Milei registra un 40,4% de positiva y 53,7% de negativa, mientras que en Pilar alcanza el 39,1% de imagen positiva y 51,5% de negativa. Aun en estos distritos, la imagen negativa supera a la positiva.

En gran parte del Conurbano, el rechazo al Presidente es considerablemente más alto. En Morón, la imagen negativa asciende al 60,1%, en Escobar al 60,7%, y en Avellaneda alcanza el 64,2%. En distritos como La Matanza, Milei registra uno de sus peores desempeños, con 23,1% de imagen positiva y 70,2% de negativa.