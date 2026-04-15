El intendente Federico Achával volvió a posicionarse al tope del ranking de imagen de intendentes del Gran Buenos Aires en abril de 2026, según un relevamiento de la consultora CB Global Data.

El jefe comunal lidera la medición con un diferencial de imagen de +27,1 puntos, producto de una imagen positiva del 61,3% y una negativa del 34,2%, lo que lo ubica como el dirigente con mejor saldo entre aprobación y rechazo en el conurbano.

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En el podio lo siguen Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con +26,4 puntos (61,5% positiva y 35,1% negativa), y Jaime Méndez (San Miguel), con +26,2 (60,7% positiva y 34,5% negativa). El cuarto lugar es para Federico Otermín (Lomas de Zamora), con +22,7 puntos, a partir de 58,2% de imagen positiva y 35,5% negativa.

Los mejor posicionados

El bloque superior del ranking se caracteriza por altos niveles de aprobación. Todos los intendentes que integran el top 4 superan el 58% de imagen positiva y mantienen niveles de rechazo por debajo del 36%, lo que explica los diferenciales ampliamente favorables.

Zona media con márgenes más ajustados

En el tramo intermedio aparecen jefes comunales con niveles de aprobación similares, pero con negativas más elevadas, lo que reduce el diferencial. Entre ellos se destacan:

Gastón Granados (Ezeiza): 53,2% positiva, 43,4% negativa, diferencial +9,8.

Mariel Fernández (Moreno): 52,9% positiva, 43,9% negativa, diferencial +9,0.

Soledad Martínez (Vicente López): 52,1% positiva, 43,6% negativa, diferencial +8,5.

Fernando Espinoza (La Matanza): 52,8% positiva, 45,0% negativa, diferencial +7,8.

En estos casos, la cercanía entre aprobación y rechazo genera saldos positivos más acotados.

Los peores ubicados

En el fondo del ranking predominan los diferenciales negativos, donde la imagen desfavorable supera a la positiva. Entre los casos más representativos se encuentran:

Fernando Moreira (San Martín): 40,5% positiva, 51,4% negativa, diferencial -10,9.

Pablo Descalzo (Ituzaingó): 40,6% positiva, 53,2% negativa, diferencial -12,6.

Lucas Ghi (Morón): 39,5% positiva, 54,4% negativa, diferencial -14,9.

Gustavo Menéndez (Merlo): 39,1% positiva, 56,9% negativa, diferencial -17,8.

En estos distritos, el principal factor que explica la posición es el nivel de rechazo, que en todos los casos supera el 50%.

Ficha técnica

El relevamiento se realizó entre el 6 y el 11 de abril de 2026 sobre una muestra total de 14.268 casos en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires, con entre 533 y 703 encuestados por distrito.

Variaciones del mes

El informe también señala que el mayor crecimiento en el diferencial de imagen lo registró Juan José Fabiani (Almirante Brown), con una suba de +5,2 puntos respecto de la medición anterior. En tanto, la caída más pronunciada fue la de Gustavo Menéndez (Merlo), con -5,5 puntos.

