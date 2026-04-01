El Ministerio de Capital Humano de la Nación avanzará con la eliminación del Programa “Volver al Trabajo”, decisión que en el distrito de Pilar impactará en un total de más de 10 mil beneficiarios.

Así lo señalaron desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular quienes rechazaron que el programa, que establecía el pago de 78 mil pesos para cada beneficiario, sea reemplazado por vouchers para la capacitación en diferentes actividades.

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“En Pilar, el impacto es directo y profundo porque esas 10.000 bajas significan 78 millones de pesos menos circulando en la economía local”, expresaron.

Y agregaron que esa “plata deja de estar en los comercios, en los comedores, en los espacios productivos y de cuidado”.

“Esto no solo afecta a quienes pierden el ingreso, sino a todo el entramado de la economía barrial pilarense”, alertaron.

En cuanto a los vouchers, en diálogo con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9), Nicolás Caropresi, coordinador nacional del MTE explicó que la idea de Capital Humano es “destinar esos 78 mil pesos de cada beneficiario a las empresas Sinteplast, Arcos Dorados y Metrogas para que los capaciten en atender al cliente en un Mc Donalds sin el aseguro de contratación, también capacitación para trabajos de pintura – algo que nuestros compañeros hacen con los ojos cerrados- y otro de una duración de 15 días en Metrogas denominado “invierno seguro” y que habla de la correcta ventilación en ambientes. Forman a la gente en cursos que no tienen ninguna salida laboral”, se quejó Caropresi.

En ese contexto, en el distrito los trabajadores de la UTEP de Pilar realizaron una asamblea con el objetivo de “levantar la voz” y avanzar en la organización. “Porque lo que está en juego no es solo un ingreso: es la dignidad de nuestro pueblo”, plantearon.

La asamblea se desarrolló en las inmediaciones de la Estación de Del Viso y contó con las organizaciones de Pilar CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, la Corriente Clasusta y Combativa, Barrios de Pie, Libres del Sur, CTA, MTE, entre otras.

Tras el encuentro, además resolvieron sumarse a la jornada nacional de UTEP “en defensa de nuestro salario, frente a un gobierno que profundiza el ajuste y le quita el sustento a quienes todos los días sostienen los barrios”. La misma tendrá lugar el próximo 7 de abril.