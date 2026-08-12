En el marco del proceso electoral de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), se realizó la presentación oficial de la Lista N° 1 "Germán Abdala" para la seccional Pilar - Exaltación de la Cruz.

La propuesta está encabezada por Daniel Llanes como candidato a Secretario General, acompañado por Carmen Pierce como Secretaria Adjunta.

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Durante la jornada, que contó con la presencia del Secretario General bonaerense de la CTA Autónoma, Oscar "Colo" de Isasi, Llanes remarcó la importancia de consolidar la unidad del movimiento obrero frente al contexto político y económico actual.

"Trabajaremos para construir una alternativa firme contra la entrega de la patria y la quita indiscriminada de derechos a los más humildes y a los trabajadores", afirmó Daniel Llanes, remarcando el compromiso de la conducción local.

Por su parte, de Isasi respaldó a los candidatos locales y convocó a difundir las 10 propuestas centrales de la CTA Autónoma, cuyo objetivo es frenar el ajuste y promover un programa soberano basado en la producción nacional, el trabajo digno, la democracia participativa y la justicia social.