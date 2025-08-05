En las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre están habilitados para votar 320.932 pilarenses, de acuerdo a datos oficiales de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Representa un incremento porcentual del 5,47% respecto a los 304.300 habitantes del distrito que estaban autorizados paras sufragar en las elecciones generales de 2023.

El total actual de electores se repartirá en 915 mesas de votación, unas 55 más que las abiertas hace 2 años.

En lo local se renovarán 12 de las 24 bancas del Concejo Deliberante, además de elegirse 4 cargos en el Consejo Escolar.

A su vez, como parte de los comicios provinciales, se votará por senadores en la Primera Sección Electoral.





Las listas

Se presentaron ante la Junta 15 listas para competir en el tramo local, pero quedarían en pie, una vez oficializadas, 14.

Entre ellas aparecen las siguientes alianzas, y los primeros postulantes al Concejo Deliberante: