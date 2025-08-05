Elecciones de septiembre: 320 mil pilarenses están habilitados para votar
Representa un incremento del 5,4% respecto al padrón de 2023. Se dispondrán 915 mesas para sufragar.
En las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre están habilitados para votar 320.932 pilarenses, de acuerdo a datos oficiales de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Representa un incremento porcentual del 5,47% respecto a los 304.300 habitantes del distrito que estaban autorizados paras sufragar en las elecciones generales de 2023.
El total actual de electores se repartirá en 915 mesas de votación, unas 55 más que las abiertas hace 2 años.
En lo local se renovarán 12 de las 24 bancas del Concejo Deliberante, además de elegirse 4 cargos en el Consejo Escolar.
A su vez, como parte de los comicios provinciales, se votará por senadores en la Primera Sección Electoral.
Las listas
Se presentaron ante la Junta 15 listas para competir en el tramo local, pero quedarían en pie, una vez oficializadas, 14.
Entre ellas aparecen las siguientes alianzas, y los primeros postulantes al Concejo Deliberante:
- Fuerza Patria: Es la lista que representa a la actual gestión del intendente Federico Achával. Está encabezada por Soledad Peralta, seguida por Juan Manuel Morales, Norma Castillo y Damián Espíndola.
- Alianza La Libertad Avanza, que fusiona a LLA y el PRO: Lleva como primer candidato a Andrés Genna, seguido por Solana Marchesán, Sebastián Neuspiller y María Ratti Repetto.
- Alianza Nuevos Aires: Postula en primer lugar a Adriana Cáceres, acompañada por Lautaro Lucas, Viviana Toledo y Emilio La Greca.
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Presenta como primera candidata a Natalia Espasa, seguida por Jesús Giménez, Jesica Miranda y Sebastián Ormaechea.
- Alianza Es con Vos, Es con Nosotros: Sus candidatos son Sandra Pirolo, Claudio Zorrilla, María de las Mercedes Sosa y Ángel Rasino.
- Alianza Somos Buenos Aires: La nómina está encabezada por Néstor Estigarribia, seguido por Albana Antonella Zóppolo Cinelli, Gabriel Lagomarsino y Luisa Carpegna.
- Alianza Unión Liberal: Propone a Sergio Patt, Marcia Soldevia, Damián Zacarías y Yanina Bordillo.
- Alianza Unión y Libertad: Sus primeros postulantes son Lorenzo Almirón, Xoana Noemí Barrientos, Oscar Cabrera y Claudia Olivieri.
- Construyendo Porvenir: Presenta como candidata principal a Jesica Gómez Vidal, acompañada por Daniel Aramayo, Eva Correa y Marcos Antonio Garay.
- Partido Frente Patriota Federal: Integra su lista con Jorge Alberto Wilson, Juana Zeballos Martínez, Miguel Basile y Claudia Coronel.
- Partido Libertario: Presenta a Juan Carlos Quesada, Gisela Pereyra, Luis Blázquez y Claudia del Valle Ángel.
- Partido Movimiento Avanzada Socialista: Lleva como primera candidata a Martina Luque, seguida por Gastón Cáceres, Florencia Medina y Cristian Carballo.
- Partido Política Obrera: Su nómina está compuesta por Agustina Llanes, Jorge Ferrando, Mariana Hoffman y Edgardo Orellana.
- Partido Tiempo de Todos: Encabeza la lista Leonardo Martínez, junto a Valeria Arce, Carlos Vigil y Camila Tules.
