En un contexto marcado por la investigación judicial en torno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el PRO, el partido liderado por Mauricio Macri y que se presentó siempre como “el cambio”, sentó postura este domingo: “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”. En ese sentido, “acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”. Y hacia adelante, “el próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida”.

Bajo el título “Manifiesto próximo paso”, el texto publicado en redes sociales comienza: “Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos. Y el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera. Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente”.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

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Según el PRO, “hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta. Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más. Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”.

En ese punto, el documento advierte: “Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”.

Por eso, en este contexto, “el próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos”.

Fuente: Agencia DIB