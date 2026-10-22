El presidente Javier Milei reconoció que los indicadores económicos no avanzan al ritmo previsto por el Gobierno y vinculó la reciente suba del riesgo país, que superó los 700 puntos, con un shock externo.

El indicador alcanzó un nuevo máximo del año y volvió a niveles similares a los del 27 de octubre de 2025, cuando cerró en 708 puntos.

De acuerdo con lo publicado por la Agencia DIB, el mandatario habló en Radio Rivadavia el día de su cumpleaños, tras regresar de su viaje a España. Allí expuso en el Nueva Economía Forum, protagonizó cruces con periodistas locales y no fue recibido por el rey Felipe VI ni por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La tasa de Estados Unidos y las guerras, el factor externo

Milei atribuyó el escenario a la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal y a las guerras en Ucrania e Irán. Sobre el impacto en los mercados, explicó: “La tasa de interés de Estados Unidos es la más alta en 30 años. Esto hace que los activos vayan a la baja, baja el precio de los bonos americanos y de todos los activos financieros del mundo. En la Argentina cuando baja, baja más que proporcionalmente, lo que incrementa el riesgo país”.

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Por su parte, sostuvo que los conflictos bélicos en el estrecho de Ormuz y entre Rusia y Ucrania provocaron “un salto en el nivel de precios” que llevó a los bancos centrales a subir las tasas.

Menor crecimiento y una inflación que baja más lento

Al admitir que los resultados no son los esperados, el Presidente describió el impacto local: “Argentina no es ajeno a eso y está sufriendo las consecuencias. Está creciendo menos la economía, la demanda y consecuentemente el ritmo al que baja la inflación es menor y por eso los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento. Pero bueno, un shock externo es un shock externo”, expresó.

Lo que importa es la película

Pese al reconocimiento, planteó que el balance debe medirse frente a lo que habría ocurrido sin las reformas del Gobierno y cifró en US$100.000 millones el diferencial. “Hay que entender qué nos hubiera pasado si no hacíamos las reformas que hicimos. El cambio en los fundamentos ha sido tan grande que el diferencial son US$100.000 millones. No desconocemos las cuestiones propias de la foto. Pero decimos que lo que importa es la película”, sostuvo.

“No llegan a fin de mes”, una frase efectista

Milei también se refirió a la idea de que los argentinos no llegan a fin de mes, que días atrás lo llevó a un cruce con un periodista español en Madrid. La calificó de “frase efectista”. “Si vos me decís que al día 20 te quedas sin dinero, ¿cómo podés estar 10 días sin comer?”, cuestionó.

En tanto, sobre quienes pagan compras con tarjeta de crédito por falta de dinero, indicó: “Si tomás crédito, eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene. Si experimentás restricciones, eso está contemplado en la canasta de la pobreza. No es que no entendemos el problema de que las personas están teniendo privaciones. La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia”.

El proyecto es pensado para una Argentina de 100 años

Al hablar de su continuidad, el mandatario planteó que su horizonte supera un mandato. “El primero que no piensa en términos de mileísmo soy yo. Si yo pensara que me tengo que quedar 100 años para arreglar esto, sería un fracaso, porque yo pienso en ideas, no personas. El proyecto es pensado para una Argentina de 100 años. Los beneficios del RIGI, ¿dónde van a caer? En el gobierno que viene y el que le sigue”, expresó.

Respecto de la reelección, afirmó: “La confirmación del rumbo viene con la reelección porque no solo sería la primera vez que un no peronista termina el gobierno, sino que además reelige con un destino y modelo bien claro en materia fiscal, monetaria, seguridad, exterior. Porque ahí nadie me puede decir que las cosas que estoy haciendo no las hice. Y además cumplí con todo”.

Aseguró, además, que los problemas económicos del país no pueden resolverse en 30 meses y que creer lo contrario es “un problema de percepción de la realidad”.

Milei también habló de la oposición, a la que definió como “orcos dispuestos a romper todo”, y de los comicios presidenciales. “No les importa que los argentinos estén mal con tal de que ellos tengan poder. Por eso tienen 50 condenados por corrupción y a su líder presa. Y eso pasó porque hay un presidente que es el más republicano de todos, porque no interfiere con el Congreso ni con la Justicia. Sino no sé si estaría presa, porque alguien estaría haciendo cálculos políticos para polarizarle, cosa que yo no hago. Mi rival para mí en las elecciones soy yo mismo”, señaló.

La posible candidatura de Bullrich

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había mencionado el martes una posible candidatura presidencial. Dijo estar “preparada”, aunque reconoció que Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula oficialista.

Consultado al respecto, el Presidente aseguró que “no hay problema alguno” y que la legisladora sigue en el partido. “Es una elucubración del círculo rojo”, sostuvo sobre los rumores de tensión. Según dijo, ese sector siente “un profundo desprecio por mi persona porque no les gustan los modos o que les saqué negocios”.

Por su parte, afirmó que mantiene una gran “sintonía” con Bullrich. “Hacer un punto sobre esto es una tontería. Efectivamente ella compitió en las elecciones de 2023 y ella sabe de qué se trata esto. Ha sido parte de muchos gobiernos, ¿cuál es el problema?”, expresó.