El dirigente pilarense Matías Yofe será candidato a diputado nacional en la lista de la Coalición Cívica para las próximas elecciones de octubre.

La boleta estará liderada por Juan Manuel López, presidente del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, al tiempo que Yofe, titular del partido en Pilar, se ubicará en el quinto lugar.

“Lejos de los que se robaron todo y de los que quieren destruirlo todo, acepté el enorme desafío que me propuso Elisa Carrió, de ser parte de esta opción, sin dudas superadora. Esta alternativa es una declaración moral y ética de quienes queremos verdaderamente un país mejor, libre y próspero”, expuso Yofe por medio de un comunicado.

El candidato, además, valoró el compromiso compartido junto a López y Mónica Etchecoin, otra de las integrantes de la nómina.

“Asumimos este desafío con la responsabilidad de poner sentido común a la discusión, de llevar la política hacia donde están los verdaderos problemas de la gente. Gracias Elisa Carrió y a mi partido por pensar en mí. Espero estar a la altura de este enorme desafío”, cerró Yofe, quien en lo provincial, y con vistas a la contienda del 7 de septiembre, insistió en que apoyará la nómina de Somos, que tiene a varios referentes de la C.C.