Guillermo Iglesias se hará cargo desde el mediodía de mañana viernes de la crítica Secretaria de Obras Públicas de Pilar, que hasta ahora estaba en manos de Agustín Casal.

La posibilidad del cambio ya había tomado estado público semanas atrás, y fue el propio Iglesias, esposo de la exconcejal y ahora titular de la Secretaría de Educación, Marcela Campagnoli, el que se la confirmó a Pilar de Todos.

-¿Cómo fue la convocatoria para ocupar el cargo?-, preguntó Pilar de Todos

-Yo estaba en el municipio de Merlo, como Secretario de Obras y Servicios Públicos, pero por un proyecto personal dejé la gestión de Gustavo Menéndez, y el intendente Nicolás Ducoté se contactó conmigo y empezamos a charlar. En un principio estaba con dudas, pero luego de dialogar terminamos aceptando este nuevo desafío-, respondió Iglesias.

-¿Cuál es la experiencia que usted tiene en el sector?

-Hace 30 años que estoy ligado a la obra pública, en el sector privado, e incursioné en el ámbito público como Secretario de Obras y Servicios Públicos en la gestión de Merlo. Soy un hombre que ha hecho mucha obra pública, así que contamos con experiencia.

-¿Cuál sería la impronta de la Secretaría bajo su mando?

-Primero ponerme en tema de todas las cosas que están en ejecución pero también darle impulso a muchas cosas nuevas que se necesitan. Mi perfil, que es un poco lo que yo venía haciendo en Merlo, es una Secretaría de puertas abiertas, que el vecino pueda venir a plantear sus problemas, pero al mismo tiempo nosotros estar presentes en los barrios, sin prometer lo que no se pueda cumplir, pero haciendo muchísimo.

-El intendente sostuvo que el 2016 fue un año de “acomodar procesos”, y que en este 2017 se van a ver los frutos…

-Todos los primeros años de gestión son de acomodar cosas, nos pasó lo mismo en Merlo. De ahora en más es comenzar a caminar, planificando las obras. Porque son muchos los trabajos que están en carpeta.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo tenemos el Fondo de Financiamiento Municipal (FIM), con el que se hará un hospital en Derqui, un plan pluvial muy extenso, y 86 cuadras con cordón cuneta en distintos puntos del distrito. Pero a su vez están las obras nacionales de Hábitat, que permitirán hacer mejoras en barrios de Pilar (con una inversión de 300 millones de pesos en total), se está elaborando el proyecto ejecutivo de la reparación de la ruta 25 (entre Panamericana y Villa Rosa), y todo lo que podamos seguir gestionando y haciendo con fondos locales.

-La obra pública es uno de los déficit de la gestión, ¿Qué se le dice al vecino que hoy reclama mucho, sobre todo por la deteriorada red vial, en donde incluso ellos mismos se encargan de arreglarla?

-Que van a ver un Secretario de Obras Públicas presente en los barrios, llevándoles las soluciones que estén al alcance de la Secretaría, sin prometer por prometer. Porque es eso lo que me pidió el intendente Ducoté. A la Secretaría se incorpora la arquitecta Sandra Sosa, pilarense con una amplia experiencia, quien se desempañó en los últimos 8 años en el Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, en la Subsecretaria de Vivienda de la Nación, quien nos va a ayudar muchísimo. Lo que sí le pido al vecino que le dejen a este Secretario acomodarse un poco, pero estoy convencido que en el corto plazo van a ver los resultados.

-¿Qué es lo que más le falta a Pilar en materia de Obra Pública?

-Son muchas cosas, como la situación hidráulica, las calles, o las de redes de agua y cloacas. Pero la idea es planificar cada cosa que se vaya a hacer, y articularlas con cada una de las áreas, como Salud, Educación.

-El plan de ionizado hasta ahora no parece haber servido, ¿lo van a modificar?

-No sé cuáles son las condiciones del trabajo, sería una falta de profesionalismo de mi parte emitir una opinión sin antes empaparme bien de cómo son las cosas y qué proceso se está utilizando.

-¿Le puede jugar en contra que a su vez usted sea el esposo de Marcela Campagnoli?

-Marcela ha tenido una carrera política muy importante desde hace mucho tiempo. No tiene por qué afectar. Eso en todo caso corre por cuenta de la oposición. Se ha dicho que soy socio de Julio De Vido, Julio López, y al mismo tiempo hombre de Elisa Carrió, se ve que tengo varias personalidades a la vez. Así que estoy esperando que Donald Trump me llame para hacer el muro entre Estados Unidos y México (risas). Hablando en serio, yo lo que espero es que la gente me juzgue por mi trabajo, y que me critique por si hice mal una calle, y no por cuestiones partidarias o políticas. Yo arranqué el año pasado en una gestión del Frente para la Victoria, y ahora estaré en una de Cambiemos; lo mío no es político, sino técnico y profesional. Por ejemplo, hace 15 años, la empresa en la que yo estaba hacía obras en 25 de Mayo, y me criticaba la oposición peronista. Y al mismo tiempo estábamos ejecutando casas en Lobos, donde la gestión era peronista, y me criticaban los radicales. Pero todo eso es parte del folclore de la política, yo quiero que se me juzgue por mi labor.

-Pero una vez en 2011 un ex concejal del PRO lo acusó de irregularidades con la obra pública…

-Sí, fue (Marcelo) Criniti, en medio de una discusión que tuvo en el Concejo con Marcela (Campagnoli). Dijo que yo andaba con bolsos y valijas cuando estábamos con una empresa haciendo trabajos en Tres de Febrero, bajo la intendencia de Hugo Curto. Así que yo hacía chistes cada vez que iba con un bolso a alguna oficina. A mí me causa gracia. Yo tengo una conducta, hace 20 años que vivo en Pilar, vivo en la misma casa y si cambio el auto es porque trabajo y he ganado plata, pero tengo todo a la vista.

-Algunos funcionarios hablan de “explosión” de obra pública para este año, ¿es más un anhelo que una realidad o se puede dar?

-Sí, es el objetivo. Hay muchas obras para ejecutar en este año, como las que ya mencionamos, además de planes de bacheo en los centros de todas las localidades, e intervenir en la reparación de calles en los barrios, pasando la máquina, o haciendo una labor con un estabilizado, son todas cuestiones que se están analizando. Pero esa explosión debe ser planificada, controlada, porque solo así lo haremos de una manera sustentable y duradera. Pero estoy convencido que se va a hacer en Pilar mucho más de lo que hizo en gestiones anteriores.