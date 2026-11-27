El municipio de Pilar recibió de la Provincia un kit de gestión del riesgo destinado a fortalecer la respuesta local ante las previsiones de lluvias intensas por el fenómeno de El Niño.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes una reunión con intendentes e intendentas bonaerenses para coordinar acciones de prevención y mitigación. Por Pilar participó el intendente Federico Achával.

El encuentro se realizó en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, según informó la Provincia. Estuvieron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Ambiente, Daniela Vilar; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Seguridad, Javier Alonso, junto al director provincial de Defensa Civil, Fabián García.

Una motobomba, un generador y gomones

Cada kit cuenta con una motobomba, un generador eléctrico, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura y motoguadañas, además de indumentaria de trabajo y de protección.

Seguir fortaleciendo las capacidades de la Provincia y de los municipios

“El objetivo de este encuentro es seguir fortaleciendo las capacidades de la Provincia y de los municipios frente al fenómeno climático de El Niño”, afirmó el gobernador Axel Kicillof.

“Hoy entregamos nuevos kits de equipamiento para enfrentar emergencias vinculadas a eventos meteorológicos en general y a El Niño en particular, junto con material destinado a unificar los criterios de actuación de los equipos municipales”, agregó.

“Ante las previsiones, debemos estar preparados para afrontar situaciones complejas: desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “La Provincia va a continuar invirtiendo, desarrollando encuentros regionales y trabajando en coordinación permanente con cada uno de los municipios”.

Trabajo sobre cauces, arroyos y ríos en Pilar

“Hace mucho venimos articulando junto a la Provincia por esta problemática, y en Pilar desde hace varios meses trabajamos sobre los cauces de agua, los arroyos, los ríos y las zonas de inundación”, expresó el intendente de Pilar, Federico Achával.

El jefe comunal también se refirió a la perspectiva climática: “La perspectiva demuestra un incremento exponencial de lluvias, por eso es fundamental este equipamiento que nos brinda Ambiente, con herramientas para dar una rápida respuesta ante la emergencia de nuestros vecinos”.

"Grandes probabilidades de que El Niño sea fuerte"

Por su parte, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, señaló: “Los diagnósticos indican que existen grandes probabilidades de que El Niño sea fuerte, con niveles de lluvia intensa en todo el país, saturación de los suelos y crecida de la cuenca del Paraná”.

Una red de 22 estaciones meteorológicas

Durante la jornada se exhibió una Estación Meteorológica Automática (EMA), que permite acceder de manera libre a información para anticipar eventos climáticos extremos. La Provincia cuenta con una red de 22 estaciones de este tipo y proyecta instalar otras 13 en la región de la cuenca del río Reconquista.

En tanto, se presentó la guía “Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones”, un documento de orientación general para los gobiernos locales ante el fenómeno.

Las iniciativas forman parte del plan integral del Gobierno bonaerense frente a El Niño, que contempla el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico, obras de infraestructura hidráulica, la preparación de los equipos de emergencia y acciones de prevención en el ámbito rural.