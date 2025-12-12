Al cumplirse seis años de la actual gestión, desde el Municipio de Pilar resaltaron las obras clave que se llevaron adelante en ese periodo en las localidades del distrito.

A las ya mencionadas en materia de Salud y Educación, ahora la Comuna repasó los hitos más relevantes en el plano de obras públicas y deporte y cultura.

Con la mirada puesta en la transformación de los barrios, desde el Municipio consignaron que en estos seis años se realizaron obras “que eran muy esperadas por la comunidad”.

Entre ellas, enumeraron el asfaltado de más de 2 mil calles, tareas que se realizaron con el objetivo de “garantizar una mejor circulación”.

También la extensión del plan de luminarias: “Hemos encendido más de 50 mil nuevas luminarias en todo el distrito”, apuntaron.

En el repaso, también se incluyó la construcción de los paseos y plazas en las localidades con la mirada puesta en la recuperación de los espacios públicos.

Otro de los puntos relevantes fue la realización de obras hidráulicas, tareas que la Comuna fijó como clave para evitar inundaciones. “Llevamos infraestructura donde antes no había”, resumieron.

Deporte y cultura

En ese plano el Municipio destacó la construcción de los 8 clubes municipales destinados a recibir a las familias y generar un espacio donde puedan encontrarse y compartir.

Los clubes están emplazados en Lagomarsino, Del Viso, Peruzzotti, Luchetti, Tribarrial, Derqui, Manuel Alberti, Astolfi-Manzone a los que se suma el Microestadio Municipal.

“En estos espacios el deporte une a la comunidad y transmite valores con actividades culturales y comunitarias para que todos puedan expresarse y aprender”, subrayaron desde el Municipio.

Y agregaron: “Llevamos seis años haciendo del deporte y la cultura una herramienta de inclusión y encuentro”.