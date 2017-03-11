El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, le pidió la renuncia a la delegada de William Morris, Liliana Donnoli, luego de que se conocieran mensajes en las redes sociales en donde reivindica a la última dictadura militar.

Si bien los mensajes no son actuales, son de 2013 cuando Donnoli no era funcionaria de la Comuna, desde el Estado local se mostraron sorprendidos con las palabras de la delegada, quien llegó a publicar en Twitter mensajes como : "Que bien estábamos en la Dictadura, sabíamos las reglas del juego, en esta farsa no tenés defensa", o “¿Quién paga la pegatina en el centro? hace 30 años festejábamos, y hoy sueño con volver a la Dictadura, era más claro que esto", este último posteo en medio de la campaña electoral de aquel año.

Donnoli primero tenía su cuenta de Twitter abierta, pero decidió proteger los mensajes, y es una usuaria defensora de la gestión de Cambiemos, antikirchnerista, pero que además ha llegado a criticar las marchas de #NiUnaMenos.

Se acercó a Ducoté en medio de la campaña de 2013, y antes de ser funcionaria fue fiscal de Cambiemos en las elecciones de 2015.

El Jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone, se mostró sorprendido para con las palabras de Donnoli, indicó que la situación era "bastante seria", para luego confirmar que el jefe comunal le había pedido la renuncia a la ahora exdelegada, algo a lo que ella accedió.

No es la primera vez que el gobierno del intendente Nicolás Ducoté tiene que lidiar con funcionarios que defienden la dictadura. Ocurrió con el exdirector de Licencias de Conducir, Agustín De la Precilla, quien fuera despedido luego de que se conociera que destacaba en su cuenta de Facebook a Jorge Rafael Videla.

En el caso de Donnoli, diputados provinciales del Frente para la Victoria habían reclamado al jefe comunal que adopte medidas, y lo mismo habían solicitado desde el Movimiento Evita.