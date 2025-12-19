El Municipio de Pilar estableció un bono de fin de año de $200 mil pesos que acompaña la actualización salarial para las trabajadoras y los trabajadores municipales. El mismo se estará acreditando en la cuenta de los trabajadores el día martes 23 de diciembre.

“Esta medida fue consensuada con las representaciones gremiales y forma parte del reconocimiento al compromiso y dedicación de los trabajadores municipales al servicio de la comunidad, fundamentales para transformar Pilar”, señalaron desde el gobierno local.