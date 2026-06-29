El intendente Federico Achával recorrió el Centro de Monitoreo (COM) de Pilar, donde destacó la inversión en seguridad que ha encarado la gestión local.

Fue en el marco de una visita que realizó junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Seguridad, Federico Kruse.

Cámaras, patentes y móviles

"En Pilar seguimos trabajando para reforzar la seguridad. Con la inversión en nuevos móviles, cámaras, lectoras de patentes, y la profesionalización de los agentes de la Guardia Urbana, buscamos brindar una mejor respuesta y llevar mayor tranquilidad a cada localidad del distrito", sostuvo el intendente.

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"En Pilar tenemos la decisión de seguir trabajando para reforzar nuestro sistema de seguridad. Por eso incorporamos tecnología, herramientas y la capacitación constante de los agentes para llevar tranquilidad a cada localidad", señaló, en tanto, Santiago Laurent.

En tanto, Peralta enfatizó en lo clave que es la inversión en prevención.

"Seguimos fortaleciendo el sistema de seguridad en cada rincón de Pilar para reforzar la prevención y cuidar a nuestros vecinos", indicó la secretria Generl.

Qué hace el Centro de Monitoreo

El COM opera de forma permanente supervisando las cámaras distribuidas en todo el distrito.

Desde allí también se coordina el Anillo de Seguridad Digital —integrado además por lectores de patentes— y se gestiona la línea de emergencias 109.