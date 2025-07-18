El intendente Federico Achával anunció los candidatos de la lista local de Fuerza Patria.

Se trata de los nombres que competirán por un lugar en el Concejo Deliberante en las próximas elecciones del 7 de septiembre.

Soledad Peralta, actual secretaria General de la Comuna, será cabeza de lista.

Se trata de una “dirigente que acompaña al intendente desde los comienzos en la política local, con una amplia trayectoria en la implementación de políticas de inclusión social y que fue parte esencial del proyecto de Achával en el distrito”, señalaron fuentes del espacio.

Y en segundo lugar, en tanto, aparece Juan Manuel Morales, “dirigente político y territorial, promotor de la cultura y el deporte pilarense que forma parte de los equipos del intendente desde el inicio de su gestión en 2019”.

Morales, actualmente, también se desempeña en el Ejecutivo, al frente del área de Cultura y Deporte.

"Tenemos el enorme desafío de seguir transformando Pilar, y para eso es fundamental que nuestros vecinos y vecinas se sientan representados, estar siempre cerca de la gente, tener una mirada humana y la convicción política para seguir trabajando y mejorar la vida de todos los pilarenses”, destacó el jefe comunal.

Continuando con los lugares confirmados en la lista sigue en tercer lugar, Norma Castillo, dirigente política que estuviera a cargo de la gestión del PAMI de Derqui entre 2021 y 2024 y que “continua activamente trabajando en la implementación de políticas para defender y acompañar a los adultos mayores”, indicaron desde Fuerza Patria.

Damián Espíndola, en tanto, será el cuarto candidato a concejal, actual responsable del área de Educación del Municipio.

“Es un dirigente territorial de Derqui y activo defensor de la educación. Resultando ser un dirigente muy activo en todas las políticas de promoción y desarrollo de la educación en la gestión de Achával desde el 2019”, explicaron.

“De esta forma, el intendente Achával presentó a sus candidatos al legislativo para seguir transformando el distrito y darle continuidad a su proyecto político”, señalaron desde Fuerza Patria por medio de un comunicado.

En el transcurso de las próximas hora se irán conociendo el resto de los postulantes, ante el cierre de listas que operará el 19 de julio a las 24 horas.