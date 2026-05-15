El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender la totalidad de las acciones que actualmente posee el Estado nacional en la empresa.



La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. AySA brinda servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense,

La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.

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Como informó Agencia DIB, el Gobierno de Javier Milei busca recaudar unos US$ 500 millones con esta operación, en base a lo que se pagó tras un juicio por la reestatización de las acciones de la compañía. Esto se sumará, de acuerdo a estimaciones del ministro, a las otras privatizaciones para hacer un monto de US$ 2.000 millones para pagar deuda.

Entre los interesados, se encontraría la familia Neuss (junto a los dueños de Havanna y Newsan integra Edison Energía), los mismos que ganaron la contienda por Transener y Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor.

Cómo será la privatización de AySA



Según la resolución, la privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” para la empresa. El proceso se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles el pliego de bases y condiciones y toda la documentación vinculada a la operación.

La resolución establece que el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial. Además, se fijó un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación y el vencimiento para la presentación de ofertas.

El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día, a las 10, se llevará adelante la apertura de sobres mediante un acto público electrónico.



Cómo sigue el plan privatizador



Más allá de AySA, la administración libertaria seguirá este año con la venta de otras empresas en manos del Estado, en busca de dólares para pagar deuda y fortalecer las reservas. La próxima empresa a la que llegará la ola privatizadora es Intercargo, que opera los servicios de rampa y mangas en los aeropuertos del país, y que hoy maneja casi la totalidad del negocio.

En este caso el Gobierno apunta a la venta del 100% del paquete accionario, una operación que tendrá una base de US$ 45 millones. El plazo para la presentación de ofertas vence el 10 de junio próximo.

También en el sector rutas nacionales se está avanzando con la entrega de trayectos a cambio de la cobra de peajes. Días atrás se dio un paso sobre la licitación de 2.500 kilómetros en los próximos meses, que abarcarán las rutas nacionales 7 y 35 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis, y trayectos dentro de Córdoba); 8, 36, 193 y A-0059 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis); 9, 33 y A-008 (Buenos Aires hasta Santa Fe); y 188 (Buenos Aires hasta La Pampa). Para ello hubo 41 ofertas de 17 competidores, entre los cuales aparecieron pesos pesado de la industria.

Ahora, la intención oficial es seguir avanzando de forma progresiva con el resto de los corredores bajo órbita de Corredores Viales, hasta completar un esquema de unos 9.000 kilómetros concesionados.

Finalmente, desde el año pasado el Gobierno viene trabajando en el segmento trenes, aunque por ahora sólo con el Belgrano Cargas, una de las principales redes del país utilizada especialmente para el transporte de granos. En las últimas horas, resolvió destinar los fondos obtenidos por la venta de material como locomotoras y vagones a obras de infraestructura.

La empresa Belgrano Cargas forma parte de la lista de empresas a privatizar incluida en la Ley Bases y opera 7.600 kilómetros de vías que impactan directamente en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Fuente: Agencia DIB