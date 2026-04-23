El gobierno nacional envió hoy al Senado el proyecto de ley para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), instaurar el régimen de “ficha limpia” para filtrar candidatos con condenas judiciales y modificar el sistema de financiamiento de las campañas electorales, con mayor libertad para los aportantes privados.

La iniciativa necesita una mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de ambas cámaras- para ser aprobada, ya que ese es el piso que establece la Constitución Nacional para sancionar cambios en materia electoral. Implica, en el caso del senado, 71 votos afirmativos para poder avanzar.

El detalle del articulado indica que, en el caso de la “ficha limpia ” no podrán ser candidatos quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al del proceso electoral. La prohibición vale para candidaturas nacionales.

En el caso de las PASO, el intento de eliminación, contenido en el artículo 19 del proyecto, que tiene 79, es el cuarto desde que asumió Javier MIlei, que lo planteó por primera vez en la versión original de la Ley Bases, aunque cuando se aprobó esa norma esa disposición ya no figuraba.

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Ahora, las PASO están suspendidas, pero esa suspensión no alcanza a las elecciones del año próximo, por lo que si no se legisla al respecto, las primarias volverán a realizarse para elegir los candidatos que competirán por la presidencia de la nación.

El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. Elimina los espacios gratuitos para los partidos políticos en los medios electorales, durante la campaña.

Uno de los puntos que más curiosidad despierta es el diseño de la nueva Boleta Única de Papel (BUP). Para reincorporar la posibilidad de una “lista sábana” en modo virtual, aparece la opción de la “doble tilde”, permitiendo al elector decidirse por la oferta completa de una agrupación con un solo movimiento. Caso contrario, los electores podrán elegir con una sola tilde según cada categoría.

La reforma plantea un “enganche” logístico y técnico con las provincias, diseñado para incentivar a las provincias a unificar su calendario electoral en lugar de desdoblar sus comicios.Este punto es clave, ya que condiciona el diseño de la boleta y la dinámica política de los gobernadores que deban convivir con el nuevo formato nacional de la Boleta Única en lugar de la tradicional.

A nivel político, La Libertad Avanza apuntará a nacionalizar la elección y evitar contiendas territoriales en donde muestra debilidad en sus armados.

La insólita cláusula para consultores: Adiós a los asesores extranjeros

En un apartado que ya genera debate en el mundo de la consultoría política, el Artículo 42 prohíbe explícitamente que los partidos contraten servicios de asesoramiento o publicidad de empresas o individuos extranjeros que no tengan residencia o sede en el país.

Esta medida apunta a nacionalizar las campañas y evitar la injerencia foránea.

A nivel político, algunos ya la apodan la “cláusula Durán Barba” en referencia al asesor ecuatoriano o la “cláusula Rubí” en referencia al consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí que asesoró a líderes como Cristina Kirchner o Sergio Massa. También apunta contra los asesores de Lula Da Silva, cercanos a Axel Kicillof.

Las PASO, los más complicado



El punto de la eliminación de las PASO es el más problemático para el gobierno, ya que varios sectores que son opositores dialoguistas tienen reparos para votarlo o al menos aún no se han definido al respecto, entre ellos la UCR y el PRO.

En el caso del peronismo, donde se avizora una interna dura entre sectores kirchneristas y no kirchneristas para definir las listas del año próximo, el rechazo es nítido. El massismo fue en primero en explicitarlo, a través del diputado Sebastián Galmarini, quien definió la propuesta de la gestión actual como una "cortina de humo" diseñada para desviar la atención pública de la urgencia económica. Galmarini marcó una contradicción en el caso de la Boleta única Papel, incluida en el proyecto. “El año pasado nos decían que no querían poner el 'botón de boleta completa' porque es una práctica de 'la casta'. Y ahora nos dicen: 'queremos agregar el botón”, dijo.

En ese escenario, al gobierno le espera un trabajo político arduo para lograr la aprobación de la reforma, sobre todo en lo referido a las PASO. Fuentes parlamentarias dijeron a DIB que es un difícil que la definición del tema se produzca antes del mundial de fútbol.

Fuente: Agencia DIB.