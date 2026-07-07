El Gobierno de Axel Kicillof le ofreció a los docentes bonaerenses un incremento salarial del 7% en dos cuotas, una propuesta muy por encima de la del viernes pasado y que mantenía la paritaria sin avance. Esta oferta de 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, será analizada por los gremios que la pondrán a consideración de sus afiliados.



La oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre. Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó propuestas concretas para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas, algo que también preocupa al sector y que fue uno de los puntos del paro de la semana pasada.

La oferta del Ejecutivo se dio tras el rechazo de la propuesta elevada el viernes pasado (2,5%), a la que se llegó tras una pausa de más de 20 días respecto de la reunión previa con estatales y docentes, que había sido el 11 y el 12 de junio. En esos encuentros ni siquiera había habido un ofrecimiento.

El mes se cerró después sin novedades en materia salarial: el Gobierno pagó en tiempo y forma sueldos y medio aguinaldo y recién después avanzó con este nuevo incremento que será puesto a consideración entre martes y miércoles por los gremios para ver si lo aceptan. En principio, según pudo averiguar Agencia DIB, la oferta se recepcionó de manera positiva.

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En la reunión paritaria por zoom, la Provincia volvió a marcarle al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a gremios como Suteba, FEB, Sadop y Udocba, que esta oferta se da en el marco de “asfixia financiera extrema” producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional.

La oferta del Gobierno a los docentes



La oferta además del 7% de incremento salarial, incluye el compromiso de volver a negociar en septiembre y se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

Ahora será el turno de los estatales



Con la negociación docente encaminada hacia la consulta con las bases, la atención se traslada ahora a la paritaria de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, convocada para este martes.

La expectativa está puesta en conocer si el Gobierno bonaerense replicará una propuesta similar para ese sector o si presentará un esquema diferente en la continuidad de las negociaciones salariales.

Fuente: Agencia DIB