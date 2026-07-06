La disputa política entre el Gobierno de Axel Kicillof y la Nación tiene un nuevo frente de conflicto. Es luego que la administración de Javier Milei iniciara una demanda judicial contra la decisión de la Provincia de que unos 20.000 empleados de distintas empresas como ABSA y Aubasa, dejen de aportar al Anses y lo hagan desde este año al Instituto de Previsión Social (IPS).



“Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa.

Los dichos del funcionario apuntan a justificar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 sancionada por la Legislatura Bonaerense. Allí, se estableció la obligatoriedad de que las empresas estatales provinciales hagan los aportes patronales al IPS y no a la Anses. Esto implica transferir al sistema previsional bonaerense millones de pesos por mes de unas 20 mil personas que antes iban a las arcas nacionales.

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Ante esto, Nación presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS. Justificó la demanda en la supuesta invasión de competencias federales, en la desfinanciación a la Anses y que genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios.

Al respecto, Bianco apuntó contra la denuncia que “busca dificultar la gestión en la provincia” y dijo que es porque el Gobierno de Javier Milei “no se quiere quedar sin los fondos”, pero “va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la Anses”. “En general, cuando uno analiza otros casos similares, la Anses se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales”, agregó.

A qué estatales bonaerenses incluye



La medida incluye, entre otros organismos, a ABSA (la empresa de agua y cloacas que presta el servicio en 95 municipios), Aubasa (la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas a la Costa), Centrales de la Costa, la Ceamse (realiza la gestión de los residuos urbanos), Bagsa (la empresa de gas) y otras de energía.

Cabe recordar que en este contexto, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para que se declare inconstitucional ese artículo que obliga a los colegios a transferir los aportes de los docentes y auxiliares al IPS.

Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas.

Fuente: Agencia DIB