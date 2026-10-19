El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La acusación se centra en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos vinculados al Fondo Hídrico.

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en la Gobernación. El funcionario explicó que el mencionado fondo se nutre de una parte del impuesto a los combustibles que pagan los ciudadanos y tiene como fin exclusivo la realización de obras para prevenir inundaciones.

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Según la administración provincial, el Gobierno nacional ha subejecutado y retenido cerca de 340.000 millones de pesos del fondo desde el inicio de la gestión en 2023. El Fondo de Infraestructura Hídrica, creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006, se financia con el 4,3% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

El ministro de Infraestructura señaló que la denuncia buscará que la Justicia investigue las irregularidades en el manejo de los recursos y los retrasos en los pagos presupuestarios. Además, cuestionó la previsión del nuevo presupuesto nacional, al indicar que la recaudación del impuesto superará el 60% frente a una inflación proyectada del 18%.

Finalmente, el funcionario provincial enfatizó que la decisión de apropiarse de estos recursos impacta directamente en la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por los efectos climáticos del fenómeno de El Niño.