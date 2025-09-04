El Frente de Izquierda – Unidad realizó un acto de cierre de campaña en el centro de Pilar, a horas de que comience la veda de cara a las elecciones bonaerenses que se celebrarán el próximo domingo 7 de septiembre.

Congregados en la Plaza 12 de Octubre, la convocatoria fue encabezada por la primera candidata a concejal Natalia Espasa quien estuvo acompañada por el resto de los integrantes de la nómina, representantes del resto de las fuerzas que integran el FIT-U. Entre otros, tomaron la palabra Jesús Giménez, trabajador del Hipermercado Jumbo de Pilar (PTS) y Jésica Miranda, delegada docente del Partido Obrero.

“Contamos con una lista con representación de trabajadores, de jubilados, de mujeres, de juventud, de estudiantes que le ponemos el cuerpo todos los días y que hemos llevado adelante esta campaña totalmente a pulmón”, destacó Espasa.

En la actividad, los candidatos insistieron con el mensaje hacia los vecinos para que el domingo se acerquen a las urnas.

“Es importante que el domingo vayan a votar, entendemos que hay un enojo, que están cansados, que están hartos o se sienten traicionados. Pero quedándose en casa no se castiga. Hay que castigar con el Frente de Izquierda, una lista coherente”, resaltó Espasa quien al mismo tiempo destacó la expectativa de que en el distrito “pueda haber representación de la Izquierda en el Concejo Deliberante”.

“Es necesario que lo tenga para que se escuchen todas las voces. El Frente de Izquierda es una lista de luchadores coherentes que siempre está del mismo lado; en la calle, con los trabajadores y apoyando a los sectores que están siendo más oprimidos”, completó la candidata a concejal.

Por su parte Jesús Giménez pidió a la población que "no se queden masticando la bronca en sus casas".

"Necesitamos el apoyo de todos ustedes el domingo. Porque un voto para La Izquierda, es un voto para seguir peleando por los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud que ve su vida cada vez más precarizada", resaltó Giménez.