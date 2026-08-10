Tras más de cuatro meses de investigación, el fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento para que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justifique su patrimonio, una instancia previa al llamado a indagatoria. Será el juez Ariel Lijo quien notifique al ex funcionario.



La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente, según dispuso el fiscal en su dictamen.

El exfuncionario tendrá un plazo de 15 días para justificar la procedencia de los fondos. Si la explicación del requerimiento es considerada insuficiente por los investigadores, muy probablemente el funcionario sea citado a indagatoria. Esto puede hacerlo el fiscal, pero la decisión de llamarlo o no la debe tomar el juez.

Cabe recordar que ante la Oficina Anticorrupción (OA) y motivado por el avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni presentó la declaración jurada anticipada que para el fiscal no aportó certezas. Esto se sumó a una importante cantidad de declaraciones testimoniales y los primeros interrogantes sobre el patrimonio del ex funcionario.

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El requerimiento de justificación que firmó el representante del Ministerio Público Fiscal tiene como sustento el informe que confeccionó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y egresos de Manuel Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

Será la primera vez que el exfuncionario deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos. Hasta ahora, su defensa en la causa, en manos de Matías Ledesma, participó de todas las declaraciones e instancias del expediente, pero no ofreció ningún tipo de documentación.

Tras revisar el informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario, realizado por un organismo especializado del Ministerio Público, Pollicita enumeró en su intimación 20 puntos que Adorni debería aclarar, entre ellos, el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.

Fuente: Agencia DIB