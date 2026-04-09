El Concejo Deliberante de Pilar reclamó obras de mejora y mantenimiento en la Autovía Pilar-Pergamino, en un tramo que atraviesa el distrito y que viene siendo señalado como crítico por vecinos y usuarios habituales.

El pedido fue formalizado a través de un proyecto de comunicación aprobado en sesión, mediante el cual se solicita a la empresa estatal Corredores Viales, concesionaria de la traza, la ejecución de trabajos sobre la calzada, las banquinas y el sistema de iluminación.

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Un reclamo que suma respaldo institucional

El autor de la iniciativa, el concejal del oficialismo Iván Giordano, expresó: “estamos muy preocupados sobre la situación de la Autopista Pilar- Pergamino más precisamente el tramo entre ‘El Panchito’ hasta la ruta provincial 6, trayecto que se encuentra dentro de nuestro distrito”.

Durante el debate, ediles de La Libertad Avanza coincidieron con el planteo, aunque también pidieron la intervención del Municipio para mejorar calles con alto caudal de tránsito.

Giordano remarcó además el impacto cotidiano de la traza: “Esta autopista la utilizan vecinos y vecinas para concurrir a sus trabajos; llevar sus hijos al colegio, como también es utilizada como principal acceso al Parque Industrial de Pilar, desde diciembre de 2023 no hay tareas de mantenimiento sobre la traza vial, no arreglan la iluminación ni tampoco mantienen las banquinas”.

El planteo del HCD se da en línea con reclamos previos de vecinos, que vienen advirtiendo sobre el deterioro del sector, especialmente a la altura de Fátima, donde se registran problemas de visibilidad por falta de iluminación, pastizales altos en banquinas y sectores de la calzada en mal estado.

En ese mismo tramo se produjeron siniestros viales de gravedad en los últimos años. En 2019, un accidente fatal dejó víctimas en la zona, mientras que en 2025 se registró otro hecho de características similares que volvió a poner en evidencia los riesgos de circulación.

Ambos episodios fueron vinculados por vecinos a las condiciones de la traza, en particular la falta de mantenimiento, la escasa iluminación y la visibilidad reducida, factores que incrementan el peligro, sobre todo durante la noche.

En ese contexto, el concejal cerró su exposición con una crítica vinculada a los costos del servicio: “Y no pueden decir que no hay plata porque es mentira. El valor del peaje Larena aumentó desde diciembre de 2023 en un 500%; pasó de 300 pesos a 1500 pesos”.

