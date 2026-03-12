El Concejo Deliberante de Pilar aprobó por amplia mayoría la rendición de cuentas del ejercicio municipal 2025.

El expediente se trató en la primera sesión ordinaria de este año, y contó con el apoyo no solo del oficialismo, sino de algunas bancadas opositoras, aunque no todas.

“Este procedimiento refleja las inversiones realizadas en las diferentes áreas del municipio durante el año pasado con el eje puesto en seguir transformando el distrito y generar más y mejores oportunidades para los vecinos”, señalaron fuentes del gobierno.

“En la rendición aprobada por el poder legislativo local se pueden observar las prioridades de gestión durante el año pasado en Pilar. Así, a pesar del actual y complejo contexto económico, el municipio cumplió con su obligación de sostener al Estado y la rendición de cuentas muestra un fuerte nivel de inversión, con obras concretas que se desarrollaron en todos los barrios del partido”, añadieron.

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Silvio Rodríguez, señaló que el balance económico del año pasado “es el reflejo de la transformación que se está viviendo en el distrito".

Asimismo, Rodríguez realizó una extensa enumeración de las obras realizadas por el Municipio y señaló que el sistema de Salud público “ya realizó más de 2 millones de atenciones y un 60% de los pilarenses se atendieron en nuestro sistema".

Además, mencionó labores en asfaltos, educación, y clubes municipales, entre otros.

"Transformamos Pilar en estos años. Sigamos soñando y trabajando para generar más oportunidades", cerró al finalizar la sesión.

Negativa y cruces

El texto, recibió el visto bueno de algunos sectores de la oposición, como Juan Manuel Quintana, Daniel Agostino, pero el rechazo de Analía Leguizamón, Juan Pablo Casañas Onganía, Sebastián Neuspiller, Solana Marchesán, María Ratti Repeto y Andrés Genna.

Las críticas de la oposición, enrolada en LLA-Pro, giraron en torno al tiempo del análisis del texto, a la subejecución que se habría registrado en algunas áreas, al esquema tributario y al gasto en personal.

“Esta rendición de cuenta es inaceptable. En áreas específicas y sensibles como Seguridad y Desarrollo Social hubo una subejecución. Mi voto es un llamado a la coherencia a la transparencia y a la planificación que merece Pilar”, expuso Neuspiller quien no avaló los datos.

En esa misma línea, Marchesan expuso que cada dinero que ingresa a las arcas municipales “viene de un trabajador, de un emprendedor, de un comerciante”, e insistió, en la revisión de algunos tributos, una avanzada que LLA emprendió en toda la provincia de Buenos Aires.

“Desde nuestro espacio la Libertad Avanza creemos que el camino no es seguir exprimiendo al contribuyente, el camino sí es revisar el gasto político, eliminar lo innecesario y administrar con eficiencia”, expuso.

Genna apuntó al estado de la deuda flotante, a la que fijó en 110 mil millones de pesos, y al gasto en personal, al tiempo que Leguizamón, por su parte, también suscribió a la idea de reducir el valor de las tasas, y expuso que no contaron con el tiempo suficiente para analizar todos los cuerpos de la Rendición.

“La deuda con la que terminó el municipio de Pilar el año 2025 fue de 110 mil millones de pesos, 4 meses de presupuesto de deuda, se triplicó”, expuso Genna.

Fue otra vez Rodríguez el que salió al cruce de la oposición, a la que chicaneó pidiéndole que “salgan de Tik Tok”.

“Hay una gran contradicción en la oposición, porque algunos nos dicen que tenemos subejecución y otros dicen que gastamos de más. No hay ningún tipo de subejecución. Y la deuda no es de 110 mil millones de pesos, la deuda es de ochenta y cinco mil millones, y está pagada en un noventa por ciento”, expuso el edil del oficialismo.