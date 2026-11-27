El Honorable Concejo Deliberante de Pilar aprobó dos ordenanzas que autorizan al Departamento Ejecutivo a ceder terrenos municipales, mediante comodato gratuito por 15 años, a Real Pilar Fútbol Club y a la Asociación Alumni.

La sesión, realizada ayer, duró poco más de una hora y, además de los comodatos, incluyó la convalidación de una compensación urbanística y las prórrogas de licencias de nueve concejales para 2027.

Un predio de 20.712 m² sobre Ruta 8 para Real Pilar

La ordenanza para Real Pilar obtuvo 19 votos afirmativos y otorga el uso y la ocupación de un inmueble municipal de 20.712 metros cuadrados, ubicado sobre la Ruta 8 y a pocos metros del Río Luján. Catastralmente, el terreno figura como circunscripción VII, parcela rural 1043B, partida inmobiliaria Nº 111.002.

El predio deberá destinarse exclusivamente a la práctica del fútbol y a actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales relacionadas con el objeto estatutario de la institución, que además asumirá obligaciones de apertura a la comunidad, según consignó Diario Resumen.

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El Sector A, cerca de la calle Champagnat, para Alumni

En el caso de la Asociación Alumni, el cuerpo avaló un comodato sobre el denominado Sector A, previsto en el convenio marco Nº 72/18, dentro de un inmueble cercano a la calle Champagnat. Catastralmente, corresponde a la circunscripción VII, sección rural, parcela 957A, partida Nº 84.498.

El espacio se destinará al desarrollo de infraestructura deportiva y recreativa y a actividades culturales y sociales, con condiciones que contemplan el acceso comunitario y la preservación ambiental.

Quince años de comodato, prorrogables por otros quince

Ambas ordenanzas fijan un plazo inicial de 15 años desde la entrega de los inmuebles, con posibilidad de extender los contratos por otros 15 años. Para acceder a la prórroga, las instituciones deberán acreditar el cumplimiento de la totalidad de las obras y mejoras comprometidas, que deberán ser certificadas por el Ejecutivo municipal.

Las inversiones y construcciones quedarán a cargo de cada entidad y, al finalizar los contratos, pasarán al patrimonio municipal sin cargo ni indemnización, con la salvedad prevista para una eventual restitución anticipada por razones de interés público.

Compensación

Otro de los expedientes aprobados fue una compensación urbanística de $75.019.224, abonada por la firma Valle Alto S.A., responsable del emprendimiento inmobiliario Mariana Acosta Plaza.

El pago corresponde a la compensación dineraria por la obligación de ceder 450 metros cuadrados de superficie de la primera etapa del desarrollo, en el marco del artículo 56 del Decreto-Ley provincial Nº 8912/77 y del Decreto Municipal Nº 293/2019. La ordenanza convalida el ingreso de los fondos a las arcas municipales y faculta al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias y contables necesarias para destinarlos a los fines previstos en la normativa vigente.

Licencias de nueve concejales prorrogadas hasta 2027

El cuerpo también aprobó nueve decretos que prorrogan, desde el 1º de enero de 2027, las licencias de distintos concejales, junto con la designación de los suplentes correspondientes.

Hasta el 10 de diciembre de 2027 se extenderán las licencias de los concejales Mariana Güemes, Santiago Laurent, Juan Pablo Roldán, Rosario Belaustegui, Claudia Juanes y Astrid Aguilar. En tanto, las de Damián Espíndola, Juan Manuel Morales y Soledad Peralta tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.