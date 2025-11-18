El concejal Iván Giordano fue parte de un grupo de veedores internacionales en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Chile, el domingo pasado.

Giordano fue parte de la misión internacional de la Asociación Transparencia Electoral como Veedor Electoral Internacional.

La comitiva estuvo integrada por funcionarios argentinos, brasileños, guatemaltecos y mexicanos, quienes participaron de reuniones académicas e institucionales con el Servicio Electoral de Chile, el Senador Nacional Francisco Chahuan, el Intendente del municipio de Providencia Jaime Bellolio, entre otras actividades.

Durante la elección recorrieron el Estadio Nacional, donde votan más de 20.000 ciudadanos, y el Campus de la Universidad Católica de Chile.

“Fue una muy buena experiencia para conocer cómo se llevan a cabo las elecciones en otro país de Sudamericana. Con muchas coincidencias pero también con diferencias en la organización”, destacó el edil en el marco de una contiende que se definirá en segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.