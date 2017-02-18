El intendente Nicolás Ducoté ensayó una fuerte defensa de la gestión de gobierno, en donde indicó que el primer año de trabajo se dedicó a generar los procesos que permitan obtener resultados desde este 2017.

Ducoté, si bien admitió estar por debajo de la expectativa que tanto la sociedad como él mismo habían pensado para el 2016, expuso que “este año se verán los frutos del trabajo realizado”.

“Tenemos que redoblar los esfuerzos en la gestión, estar lo más cerca posible del vecino, y transmitir que lo que no pudimos hacer lo vamos a tratar de hacer este año”, expuso el mandatario local en diálogo con la prensa, tras participar este sábado del acto de lanzamiento de la mesa de Cambiemos, del que participaron el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Partido FE.

“Vamos a demostrar que todo el equipo de trabajo de Cambiemos va a hacer todo para gobernar bien, pero también para competir en una elección que tiene que fortalecer el compromiso que asumimos con los vecinos. Quiero celebrar este encuentro de vario espacios políticos, que se reunieron con el propósito de tener un cambio, y confío que lo vamos a sostener, para darle a la Argentina, la Provincia y a Pilar los mejores 4 años de su historia”, empezó Ducoté ante el público que se congregó a escucharlo, funcionarios y militantes de las fuerzas representadas.

“Los que estamos en la gestión nos tenemos que exigir más. El 2016 fue un año de construir, de sembrar, de preparar muchos de los procesos cuyos frutos se van a ver este año; como en educación, en salud, en obras públicas, en transporte, en servicios públicos, transparencia; es decir en muchas áreas del gobierno. Y también me quiero comprometer y comprometerlos para que en este año hagamos que realmente sea un año mejor para nuestra comunidad. Si hay que caminar 1 kilómetro, hagan 2, si hay que ayudar a 2 compañeros, háganlo con 4. Porque tenemos 3 años para demostrarle a la sociedad que se puede gobernar distinto y que junto podemos darnos un presente y un futuro mejor”, enfatizó Ducoté.

“Hay cosas que las vamos a lograr resolver en 3 años, en 4 o en 10, como es el caso del agua y las cloacas. Pero en los 48 meses de nuestra primera gestión de gobierno debemos lograr hacer mucho más de lo que antes se hizo. En estos meses hemos logrado abrir más vacantes en escuelas y jardines, unas 1500 a fin de año. Pero con eso solo no alcanza: todos tenemos que hacer lo humanamente posible para darle lo mejor a nuestros vecinos”, concluyó Ducoté.

Lista

Además de los espacios que ya son parte de Cambiemos, Ducoté expresó que se sumarían más, como el que encabeza la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el del intendente de San Isidro Gustavo Posse, Espacio Abierto, representado en Pilar por el edil Gustavo Trindade, además de sectores del vecinalismo, por lo que confió en que se ampliará la base partidaria.

“La lista que se termine conformando es el resultante del trabajo que hagamos. Creo mucho en el esfuerzo y la meritocracia; que ocupen lugares de mayor protagonismo los que más empeño le ponen, los que más le pueden aportar en términos electorales, y a la vez tenemos que respetar la representatividad de distintos sectores. Es una charla que no eludimos, pero aún tenemos un par de meses por delante”, expuso Ducoté.

Ducoté volvió a mencionar los nombres de Marcela Campagnoli, Secretaria de Educación, a la que ubicó como la que más nivel de conocimiento tiene, y a la de Analía Leguizamón, Secretaria de Servicios Públicos, como dos de los nombres que baraja para encabezar la lista de candidatos a concejales, aunque insistió en que aún falta tiempo para determinar la nómina.

“Tenemos que apostar al largo plazo”

En el lanzamiento de Cambiemos hicieron uso de la palabra Jorge Herrera, Partido FE, Juan Manuel Quintana, UCR, María Rosa Batalla, Coalición Cívica, y Sebastián Neuspiller, PRO.

Neuspiller se mostró enfervorizado y no dudó en elevar la voz cuando adelantó que saldrá con fuerza a pedir el voto por Cambiemos.

“Recordaba cuando días atrás pasábamos con Nicolás (Ducoté) por la obra de la ruta 234 y él me decía: ‘mirá cuando mis nietos pasen por acá y digan: en la gestión de mi abuelo arreglaron la 234’. Esas son las cosas que nos tienen que llenar. ¡Por eso desde la mesa de Cambiemos no vamos a titubear en decirle al vecino que apostamos al largo plazo o volvemos a lo que éramos! ¡Cambiemos!”, bramó Neuspiller mientras golpeaba la mesa con su puño.

Herrera, expuso que si no se opta por Cambiemos “está el abismo”, y recordó que de 24 concejales en Pilar, solo 5 son de Cambiemos, por lo que es necesario reforzar la representación legislativa.

Quintana, en tanto, expuso que la elección “es Cambiemos o retroceder”. “Los grandes cambios no se logran de un día para el otro. Muchos comparan 12 años de gestión, o 30 años, con un año nuestro. Lo hecho el año pasado se va a ver este año. Además, nunca se arreglaron tantas escuelas como el año pasado, o se compró tanto mobiliario. Por eso le pegan a Nico, a Analía (Leguizamón) o a la Secretaría de Educación (Marcela Campagnoli), porque son áreas que están trabajando muy bien. Nosotros tenemos que fortalecer Cambiemos, y así ganar las legislativas”, aseguró Quintana.

María Rosa Batalla, de la Coalición Cívica, expuso que su fuerza “creyó desde un primer momento en el proyecto de Nicolás Ducoté”, y también apeló a que los logros se ven a lo largo del tiempo, sobre todo los cambios de fondo, como la Educación.

“Todas las áreas son importantes, pero lo que va a quedar es lo que logremos con los chicos, que es la educación. Y tenemos que dar la cara ante la sociedad, escucharla, aunque a veces no son flores, pero es nuestra responsabilidad. Es un desafío enorme y un honor acompañar al intendente y a todos los que están convencidos de que este es el camino. Tenemos que defender el futuro de todos los argentinos, y de esta tierra chica, que es Pilar”, finalizó.