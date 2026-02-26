Representantes de LLA-PRO de Pilar mantuvieron un encuentro en el que pidieron dejar de lado internas y trabajar en conjunto.

Desde el espacio confían en una reelección del Presidente Javier Milei en 2027, por lo que apuntan a afianzar el espacio opositor en Pilar, atravesado por varias pujas políticas.

Del encuentro fueron parte los ediles Solana Marchesán y Sebastián Neuspiller, y el dirigente y ex edil Juan Martín Tito.

Según pudo saber Pilar de Todos el encuentro fue convocado por Marchesán, coordinadora de la mesa de LLA-PRO. “El propósito es claro: Milei 2027. Para eso este equipo va a trabajar incansablemente”, expuso Marchesán tras el encuentro.

“La Provincia de Buenos Aires y Pilar tendrán la oportunidad de gobernarse bajo las ideas de la libertad”, añadió.

Si bien el objetivo es mostrarse unidos, llamó la atención que del encuentro no haya formado parte Andrés Genna, edil electo en diciembre del año pasado, con quien la propia Marchesán y Neuspiller mostraron sus diferencias públicas en más de una oportunidad.

Fuentes del espacio indicaron a este portal de noticias que la ausencia de Genna, referenciado en Patricia Bullrich, se debió a “cuestiones de agenda”.

"Dejar de lado los egos"

Por su parte, Neuspiller, uno de los que anunció que quiere ir por la intendencia el año que viene, intenciones que también tiene por ejemplo Tito y Marchesán, expuso que las postulaciones se discutirán el año que viene, no ahora.

“El balance de la reunión fue muy positivo. Todos coincidimos en que, para que una mesa política de la oposición en Pilar funcione, es fundamental dejar de lado los egos y las expectativas personales, y priorizar un trabajo conjunto y coordinado”, señaló Neuspiller a Pilar de Todos.

Justamente si hay algo que le costó y le cuesta a la oposición de Pilar es trabajar de manera conjunta y dejar de lado peleas internas, algunas incluso que van más allá de lo político.

“La idea es empezar a construir desde ahora una alternativa sólida, con vocación de equipo, que nos permita llegar fortalecidos a 2027 y ser realmente competitivos en la pelea por la intendencia. Entendemos que la sociedad espera madurez y responsabilidad de nuestra parte. Respecto de las candidaturas, creemos que no es el momento de discutir nombres. Habrá tiempo el año que viene para ordenar ese tema. Hoy la prioridad es consolidar el espacio, mostrar que podemos trabajar en conjunto y demostrar que existe una oposición preparada para gobernar Pilar. Los candidatos se definen en 2027”, aseguró Neuspiller.