Alejandro Bodart, primer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, estuvo en Pilar acompañando a los candidatos locales del espacio.

Allí expuso que es clave que postulantes de la izquierda logren llegar al legislativo local, que tendrán en la lista local a Natalia Espasa como primera postulante.

“Estamos peleando por entrar al Concejo Deliberante, creo que es muy importante que haya concejales y concejalas del frente de izquierda para defender a los vecinos que no tienen voz, son los que no tienen plata. En los Concejo Deliberante, al igual que en las cámaras, los lobbies que llegan son los de los ricos, los empresarios, pero nunca llegan los dos de los de abajo”, afirmó el dirigent en Agenda Propia (105.9).

“Los Concejos Deliberantes son donde se hacen las roscas más importantes y siempre a favor de los de arriba, no llegan las problemáticas de los de abajo. Los concejales de izquierda, aunque sean de minoría, van a llevar esos problemas y muchas veces cuando los problemas se llevan se logran soluciones. Hay fondos, este es un municipio rico. No hay planes de viviendas populares para que, por ejemplo, la gente que sufre el problema de la vivienda de una manera abismal tenga la posibilidad de tener acceso. El asfalto llega a algunos lugares pero no llega a otros, es decir, hay infinidad de temas que concejales de izquierda van a poner sobre la mesa y muchas veces al ponerlo sobre la mesa, al movilizar a la gente por eso, se logran que estos temas que no se tratan actualmente se traten”, cerró.