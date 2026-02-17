Una transferencia por un millón de dólares en criptomonedas pasó a integrar la investigación judicial del caso conocido como Criptoestafa $Libra, luego de que se identificara como destinatario a un jubilado del municipio de Tigre. El movimiento fue realizado el 30 de enero de 2025 desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, señalado como promotor del proyecto digital.

La operación se produjo el mismo día en que el empresario estadounidense mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei y difundió en redes sociales una imagen junto al mandatario.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el jubilado, de 75 años y residente en Tigre, habría recibido el millón de dólares en formato USDT, una versión digital del dólar utilizada en plataformas cripto. La identificación del titular surgió a partir de información remitida por la plataforma internacional Bitget, en respuesta a requerimientos judiciales.

Según uno de los dictámenes firmados por el fiscal Eduardo Taiano, “Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”. La dirección mencionada como CPS9 habría recibido dos transferencias de USDC por 507.500 dólares cada una, enviadas desde direcciones vinculadas a Davis.

Los investigadores señalaron que esos envíos se realizaron “minutos antes” de que el empresario publicara su fotografía con el Presidente en su perfil de X. Posteriormente, desde la cuenta receptora se efectuaron cuatro transferencias que totalizaron el millón de dólares digitales. Las operaciones se concretaron en un lapso de 13 minutos y tuvieron como destino una billetera cuyo titular aún no fue identificado.

El análisis de esos movimientos forma parte de las medidas dispuestas para determinar el recorrido de los fondos y el eventual rol de las cuentas involucradas.

El derrumbe de $LIBRA y el seguimiento de las billeteras

La causa también contempla antecedentes vinculados al colapso del valor del activo digital $LIBRA, que dejó inversores afectados en distintos países. Entre ellos se mencionó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.

Tras la caída del precio, Davis le habría abonado un resarcimiento. Debido a que Portnoy mantiene públicas sus billeteras virtuales, los investigadores pudieron identificar la dirección desde la cual se realizó el reembolso. Ese dato permitió reconstruir parte del circuito de transferencias y avanzar en la individualización de otras direcciones vinculadas.

A partir de esa trazabilidad se detectaron las dos transferencias por 507.500 dólares que tuvieron como destino la dirección luego asociada al jubilado de Tigre. Las actuaciones judiciales continúan con pedidos de información a plataformas internacionales y el seguimiento de movimientos digitales relacionados con la operatoria.

La investigación permanece en curso y busca establecer el destino final del dinero transferido y la eventual responsabilidad de los involucrados en el esquema bajo análisis.