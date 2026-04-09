El otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a integrantes del Gobierno nacional volvió a generar controversia, esta vez a partir de una propiedad en Pilar vinculada al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

La operación quedó bajo cuestionamiento tras revelarse que el préstamo utilizado para adquirir la vivienda podría no encuadrar en los criterios previstos por la entidad.

La casa está ubicada en el barrio privado Los Pilares, y habría sido adquirida por un monto cercano a los 300 mil dólares.

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Según la información difundida, cuenta con aproximadamente 200 metros cuadrados cubiertos, se emplaza sobre un lote de 880 metros y posee amenities como piscina. Se trata de una zona caracterizada por desarrollos inmobiliarios de alto valor.

El caso tomó estado público luego de que el periodista Alejandro Bercovich lo expusiera en C5N. Allí señaló que el funcionario habría accedido a una línea de crédito destinada a primera —y en algunos casos segunda— vivienda, pese a que ya contaría con al menos dos propiedades en Ramos Mejía, declaradas en su patrimonio.

"Lo más grave es que no se trata ni siquiera de una segunda vivienda, sino de una tercera", sostuvo Bercovich durante la emisión, al cuestionar el destino de este tipo de financiamiento. La observación apuntó a la finalidad original de estos préstamos, diseñados para facilitar el acceso a la vivienda en sectores con mayores dificultades.

De acuerdo a los datos que circularon, el crédito otorgado rondaría los 280 mil dólares —más de 300 millones de pesos al momento de la operación— y se habría gestionado en 2025, cuando Furiase se desempeñaba como director del Banco Central.

Este punto es central en las presentaciones judiciales realizadas en Comodoro Py, dado que el organismo regula el sistema financiero, incluido el Banco Nación.

Las denuncias también mencionan un posible conflicto de intereses vinculado al contexto en el que se tramitó el préstamo. La gestión se habría iniciado entre junio y julio de 2025, en un período atravesado por decisiones del Banco Central que impactaron en el mercado, con episodios de volatilidad y subas en las tasas.

Otro antecedente que se incorporó al análisis es un crédito hipotecario previo tomado por el funcionario en 2017, otorgado por el Banco Ciudad por unos 106 mil dólares.

Ese historial alimenta las dudas sobre el acceso reiterado a líneas que, en principio, están orientadas a quienes no cuentan con vivienda propia.

El episodio se suma a un cuadro más amplio: existen al menos diez denuncias y dos causas judiciales en curso que investigan la asignación de créditos del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei. La Justicia busca establecer si hubo irregularidades o beneficios indebidos en esos otorgamientos.

