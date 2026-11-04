La imagen del Presidente Javier Milei, del gobernador Axel Kicillof y de Patricia Bullrich fue medida en Pilar en una encuesta sobre el Gran Buenos Aires a la que tuvo acceso Pilar de Todos.

El trabajo relevó la imagen positiva, la negativa y los que no saben o no contestan sobre cada dirigente, y se presentó bajo el título "Ranking de imagen dirigentes nacionales en el Gran Buenos Aires – Noviembre 26".

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Kicillof, primero en Pilar con 39,7% de imagen positiva

De acuerdo con el informe de CB Global Data, Axel Kicillof tiene en Pilar una imagen positiva de 39,7%, por delante de Patricia Bullrich (35,9%) y de Javier Milei (35,4%). La ventaja del gobernador es de 3,8 puntos sobre Bullrich y de 4,3 puntos sobre el Presidente.

Bullrich y Milei están separados por 0,5 puntos, dentro del margen de error.

En Pilar se relevaron 605 casos entre el 1 y el 3 de noviembre de 2026. La consulta fue online a población mayor de 18 años, con un margen de error promedio de +/- 3 a 4%.

El estudio abarcó 24 municipios del Gran Buenos Aires con una muestra total de 14.842 casos.

La imagen negativa supera el 54% en los tres casos

En Pilar, la imagen negativa de Kicillof es de 54,9% y la de Milei, de 59,1%. La de Bullrich es la más alta, con 60,4%. El 5,4% de los consultados no sabe o no contesta sobre Kicillof, el 5,5% sobre Milei y el 3,7% sobre Bullrich.

Pilar, en el ranking de los 24 distritos

Para Milei y Bullrich, Pilar integra el grupo de los ocho distritos donde mejor miden: Milei ocupa el 5° lugar y Bullrich el 7°. Para Kicillof, en cambio, Pilar es el 20° de 24 y queda entre los ocho distritos donde peor mide.

Kicillof lidera en 20 de los 24 distritos

En el conjunto del relevamiento, Kicillof encabeza la imagen positiva en 20 de los 24 municipios, entre ellos Pilar. Bullrich lidera en San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López, y Milei no encabeza ninguno.

Los mejores registros de Kicillof se dan en La Matanza (52,7%), Florencio Varela (52,2%) y Almirante Brown (51,5%). Los de Milei, en San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%). Los de Bullrich, en San Miguel (43,5%), San Isidro (43,1%) y Vicente López (42,7%).