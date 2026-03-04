La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de activos de origen ilícito vinculado a maniobras con el cobro de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El tribunal de apelaciones ratificó además el embargo por 350 millones de pesos dispuesto en primera instancia por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. En la misma resolución, los camaristas confirmaron el procesamiento de Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, junto con un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

El fallo fue firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, quienes consideraron que la resolución apelada cumple con los requisitos de fundamentación exigidos por la normativa. En ese sentido, señalaron que el procesamiento se apoya en una valoración integral y lógica de los elementos de prueba incorporados al expediente.

Puede interesarte

La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024, a partir de una denuncia que señalaba que D’Onofrio lideraba una presunta estructura con división de funciones destinada —según la presentación— a desviar fondos provenientes del sistema de cobro de multas de tránsito en territorio bonaerense.

De acuerdo con la hipótesis judicial, el dinero obtenido habría sido posteriormente canalizado hacia la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo apariencia lícita, mediante la utilización de presuntos prestanombres o personas interpuestas.

Uno de los puntos centrales del expediente es la compra de una camioneta Audi Q8, registrada en octubre de 2023 a nombre de Asensio por un valor declarado de 30 millones de pesos, aunque con una cobertura de seguro muy superior.

Según la investigación, el uso y la disposición efectiva del vehículo no se corresponderían con su titular registral, ya que D’Onofrio figuraba como autorizado para conducirlo y afrontaba gastos asociados al rodado. Para el juez de primera instancia, la diferencia entre los valores declarados y los reales, sumada a la existencia de contratos sin respaldo económico comprobado, constituye un indicio de una maniobra orientada a ocultar la verdadera titularidad del bien y el origen de los fondos.

El expediente también consigna que el vehículo fue transferido posteriormente a un tercero, el mismo día en que la Cámara Federal resolvió la competencia del tribunal para intervenir en la causa. Al declarar, D’Onofrio negó haber sido propietario del rodado y afirmó que lo condujo en una única oportunidad, mientras que Asensio sostuvo que la adquisición se realizó con fondos de origen lícito.

El magistrado consideró inconsistentes ambas versiones y concluyó que Asensio habría actuado como interpuesto registral en un esquema típico de disimulación patrimonial vinculado a maniobras de lavado de activos.

D’Onofrio presentó su renuncia al Ministerio de Transporte el 30 de diciembre pasado, en medio del avance de esta causa y de otra investigación por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y la VTV, que tramita ante el fiscal de La Plata Álvaro Garganta. En ese expediente paralelo, el ex ministro fue imputado por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.