Matías Tabar, socio de Alta Arquitectura y responsable de las obras en la vivienda que el jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, declaró este lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las refacciones.

La cifra más que duplica los US$ 120.000 que Adorni habría abonado originalmente por la compra del inmueble, según surge del expediente por enriquecimiento ilícito que investiga al funcionario.

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Las obras y el plazo

Tabar precisó ante la Justicia que los trabajos se ejecutaron sobre un lote de 400 metros cuadrados durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Las intervenciones comprendieron colocación de pisos, construcción de paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín.

La documentación aportada

En los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó presupuestos, contratos y facturas que respaldan su declaración. Además, dejó su teléfono celular a disposición de la Justicia para peritaje, a fin de que se examinen sus comunicaciones tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

El próximo testimonio

La ronda de declaraciones continúa. El miércoles será citado Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo —una de las jubiladas que habría prestado dinero al jefe de Gabinete— y socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento que Adorni adquirió en Caballito.

Miano deberá presentar su celular, además de facturas y tickets vinculados al pago de expensas y refacciones de esa propiedad, para verificar si los pagos se realizaron según lo declarado.