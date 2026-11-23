La dirigente de la Coalición Cívica y exdiputada nacional, Marcela Campagnoli, planteó una serie de lineamientos para “cambiar la Argentina sin romperla”, al advertir que el país necesita transformaciones profundas pero sin destruir lo hecho por las gestiones anteriores.

En una columna de opinión publicada en el portal Infobae, planteó "recuperar la cultura del acuerdo", pero distinguiendo los consensos institucionales de las negociaciones de conveniencia, y vinculó ese debate con la corrupción, la Justicia y la relación entre adversarios políticos.

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Bajo el lema "Cambiar la Argentina sin romperla", Campagnoli describió una lógica en la que cada gobierno llega prometiendo cambiarlo todo y descalifica lo que hicieron sus antecesores. “Una cosa es transformar y otra muy distinta es destruir”, sostuvo.

“Y quizás uno de nuestros mayores errores haya sido creer que para construir algo nuevo primero debemos arrasar con todo lo anterior”, agregó.

La independencia judicial, condición de la República

“Es una condición esencial de la República. La Justicia debe investigar, juzgar y resolver sin subordinación a los intereses del poder político o económico”, expresó Campagnoli sobre la independencia judicial.

“Y debe hacerlo en tiempos razonables, porque una Justicia que llega demasiado tarde también erosiona la confianza ciudadana”, señaló.

En tanto, sobre la iniciativa Ficha Limpia, expresó que "responden a una demanda legítima de integridad en la representación política, pero ninguna reforma aislada alcanzará si no existe una decisión sostenida de fortalecer los controles y terminar con los privilegios”, sostuvo.

En otro tramo de su relato, Campagnoli destacó que “La Argentina necesita recuperar la cultura del acuerdo, pero no cualquier acuerdo”.

“El diálogo político no debe confundirse con la transacción de conveniencias”, expresó, y agregó: “Los verdaderos acuerdos políticos no son los que garantizan la continuidad de un gobierno, sino los que aseguran la continuidad de las instituciones”.

Por su parte, mencionó que “negociar no es traicionar los principios. Traicionarlos es negociar a espaldas de la sociedad aquello que debería discutirse públicamente”, indicó.

“La educación, la seguridad jurídica, la independencia judicial, la estabilidad de las reglas económicas y el respeto por las instituciones no deberían depender de quién gana la próxima elección”, afirmó.

La alternancia como garantía democrática

“Ningún gobierno puede pretender que su proyecto político sea irreversible. La alternancia no es una amenaza: es una garantía democrática”, destacó Campagnoli.

“Y ganar una elección, por amplia que sea la victoria, no otorga un cheque en blanco para modificar las reglas según las necesidades del oficialismo”, añadió.

Corrupción y responsabilidad ciudadana

“Cuando condenamos la corrupción de nuestros adversarios, pero relativizamos la de quienes comparten nuestras ideas, dejamos de defender principios para defender pertenencias”, señaló la exdiputada.

También se refirió a la responsabilidad de la sociedad. “Como ciudadanos debemos exigir coherencia, rechazar la corrupción aun cuando involucre a quienes votamos y abandonar la comodidad de justificar cualquier conducta en nombre de una causa política”, sostuvo.

“Respetar al adversario no significa renunciar a nuestras convicciones”, expresó Campagnoli y agregó: “La Argentina no necesita menos debate político. Necesita mejores debates”, indicó, y cerró con una referencia al largo plazo: “Y, sobre todo, necesita abandonar la obsesión por la próxima elección para empezar a pensar en las próximas generaciones”.

“Porque un país no se reconstruye derrotando una y otra vez a la mitad de su sociedad, sino encontrando aquello que sus ciudadanos, aun desde posiciones diferentes, están dispuestos a defender juntos”, concluyó.