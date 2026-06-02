La ex diputada nacional Marcela Campagnoli, pilarense y referente de la Coalición Cívica, salió a cuestionar con dureza el freno que enfrenta la investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA.

Lo hizo a través de su cuenta de X, donde publicó: “Parece chiste. ¿Cómo la UFI de ciberdelitos no tiene software? En 2013, en 22 días, el Fiscal Campagnoli y equipo investigaron y concluyeron cuál era ‘La Ruta del Dinero K en el mundo’ valiéndose de los recursos que había hace 13 años. Querer es poder. No nos tomen el pelo.”

El blanco de su crítica es la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), organismo dependiente del Ministerio Público que reconoció formalmente, en un escrito de no más de una carilla, que no está en condiciones de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras virtuales vinculadas a la causa, porque carece de las herramientas y licencias tecnológicas necesarias.

Parece chiste ¿Cómo la UFI de ciberdelitos no tiene software?🫪



En 2013 en 22 días el Fiscal

Campagnoli y equipo investigaron y concluyeron cuál era la “La Ruta del

Dinero K en el mundo” valiéndose de los recursos que había hace 13 años. Querer es poder.

No nos tomen el pelo. pic.twitter.com/RjYsQOIGnw — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) June 2, 2026

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El origen del freno

El fiscal federal Eduardo Taiano había solicitado al organismo profundizar la investigación sobre transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero de 2025, que suman unos US$ 4.780.100.

La respuesta llegó recién a mediados de abril: ocho meses después del pedido, sin resultados.

La UFECI había logrado avanzar con una versión demo de un software especializado en rastreo de criptoactivos. Pero esa versión gratuita expiró y la Procuraduría no pudo adquirir la licencia paga, en medio del ajuste presupuestario. El costo del producto oscila entre los US$ 50.000 y los US$ 400.000 según la versión y la cantidad de usuarios.

Sin esa herramienta, la investigación no puede quebrar el anonimato de la blockchain ni determinar quiénes están detrás de las billeteras que movieron los fondos.

Qué se sabe hasta ahora

La UFECI había identificado 74 billeteras que compraron masivamente el token ￼ 730.000 en activos digitales provenientes de Hayden Davis. Pero identificar billeteras no es lo mismo que identificar personas.

Para eso se necesita precisamente el software que hoy falta.

La reacción política

Legisladores que integraron la comisión investigadora se comunicaron con el procurador general Casal para exigir que se garanticen los fondos o que se suscriban convenios con organismos que puedan realizar el trabajo, advirtiendo que la limitación “compromete el avance de una investigación de evidente trascendencia institucional”.