La diputada nacional de Pilar por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, cuestionó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los allanamientos solicitados contra periodistas en el marco de la difusión de los audios que involucran a Karina Milei.

En un mensaje difundido en la red social X, Campagnoli expresó que, “desde el manual de fascismo berreta, @PatoBullrich elige perseguir al periodismo, en lugar de averiguar quiénes se robaron el dinero de los discapacitados. Sin vergüenza”.

Las declaraciones de la legisladora se produjeron tras conocerse la decisión del Ministerio de Seguridad de impulsar allanamientos en domicilios de comunicadores y medios vinculados a la publicación de las grabaciones atribuidas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, entre ellos Jorge Rial, Mauro Federico y a los presuntos propietarios del streaming Carnaval.

“El gobierno tenía las herramientas para salir de cara a frenar esto, de decir ‘vamos hasta las últimas consecuencias, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a poner a todo el gabinete a disposición’, y no. Lejos de eso, al revés: en vez de perseguir a los que robaron, a los que insultaron, a los que robaron con sobreprecios, deciden empezar a censurar a la prensa”, amplió Campagnoli en el canal LN+.

“No podía creer cuando la escuchaba a Patricia (Bullrich) diciendo que no iba a haber allanamientos. Persigue a periodista en vez de perseguir a los que robaron, a los que facilitaron que una droguería haga negocios con los más vulnerables, que es el sector de discapacidad. Hemos vivido las peores épocas, informándonos a través de radio Colonia o de prensa extranjera, porque acá había censura, la censura previa es anticonstitucional. La democracia se sostiene con libertad de expresión, con la división de poderes, se sostiene con el respeto, también al que piensa distinto, banderas que este gobierno no está ejercitando”, cerró.