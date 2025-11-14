La concejal del PRO Adriana Cáceres mantuvo un encuentro con la diputada nacional y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Fue luego de la cumbre nacional del PRO, donde Vidal, Mauricio Macri y otros referentes del espacio analizaron la coyuntura actual, en el marco de la alianza con La Libertad Avanza, acuerdo que es cuestionado desde algunos sectores amarillos.

De hecho, la reunión del Consejo Nacional del PRO tuvo como objetivo definir el rumbo del partido y su reorganización interna.

Allí se reafirmó la intención de “recuperar identidad y presencia territorial”, con una estructura más abierta y representativa.

La cumbre encabezada por Macri se dio luego de una fallida reunión que mantuvo en Olivos con el Presidente Javier Milei, donde el objetivo era que el PRO tenga un rol más central en el gobierno, aunque Macri se fue con las manos vacías.

De hecho, Cáceres coincidió con la mirada nacional respecto a la independencia que debe adoptar el PRO de ahora en más.

"Con María Eugenia coincidimos en que el rol del PRO es actuar con autonomía, fortalecer nuestra presencia local y construir una alternativa nacional sólida”, expuso Cáceres en contacto con Pilar de Todos.

“Estos ejes, que reflejan nuestra identidad y compromiso, fueron debatidos y consensuados en el encuentro partidario de esta semana", ratificó Cáceres, cuyo mandato se vence el próximo 10 de diciembre.

La dirigente pilarense, también ex diputada nacional, apunta a ocupar un lugar central en la nueva reconfiguración del PRO, sobre todo por las constantes internas que atraviesan a la oposición local, donde un liderazgo claro y fuerte aún no aparece.